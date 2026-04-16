Merentiel y Figal, picantes con el arbitraje en la previa al Superclásico: "Con Herrera pasaron algunas cosas raras en el Monumental"

Miguel Merentiel y Nicolás Figal calentaron el choque de este domingo frente a River en el Monumental al hablar de Darío Herrera, el árbitro del encuentro.

Este domingo a las 17:00 en el Monumental, el fútbol argentino se paraliza por una nueva edición del Superclásico entre River y Boca. El equipo del Chacho Coudet recibirá a los dirigidos por Claudio Úbeda en un encuentro que promete ser atractivo y que será clave para el futuro de ambos equipos.

El árbitro que designó la AFA para este partido fue Darío Herrera, un juez que ya dirigió varios Superclásicos y que el último de todos terminó con mucha polémica. En 2023, River se impuso por 1-0 ante Boca con un gol agónico de Miguel Borja desde el punto penal, pero Herrera quedó en el ojo de la tormenta por la "supuesta" infracción de Sández a Solari.

Ahora, a cuatro días del Superclásico, Miguel Merentiel y Nicolás Figal hablaron este jueves por la mañana con los medios y lanzaron fuertes críticas contra el arbitraje al recordar la sucedido la última vez en Núñez.

Las críticas de Merentiel y Figal contra el arbitraje en la previa al Superclásico El palito de Miguel Merentiel al arbitraje a dias del Superclasico TyC Sports

El primero fue el delantero uruguayo, quien fue con los tapones de punta: "Nos sentimos perjudicados algún que otro partido, pero no hay que focalizarse en eso. Hay que tratar de enfocarnos más en el juego y en el partido", comenzó en diálogo con TyC Sports. Luego, en los micrófonos de ESPN, lanzó: “Sabemos que alguna que otra vez no nos han favorecido, más que nada en la cancha de ellos“.