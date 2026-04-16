Merentiel y Figal, picantes con el arbitraje en la previa al Superclásico: "Con Herrera pasaron algunas cosas raras en el Monumental"
Miguel Merentiel y Nicolás Figal calentaron el choque de este domingo frente a River en el Monumental al hablar de Darío Herrera, el árbitro del encuentro.
Este domingo a las 17:00 en el Monumental, el fútbol argentino se paraliza por una nueva edición del Superclásico entre River y Boca. El equipo del Chacho Coudet recibirá a los dirigidos por Claudio Úbeda en un encuentro que promete ser atractivo y que será clave para el futuro de ambos equipos.
El árbitro que designó la AFA para este partido fue Darío Herrera, un juez que ya dirigió varios Superclásicos y que el último de todos terminó con mucha polémica. En 2023, River se impuso por 1-0 ante Boca con un gol agónico de Miguel Borja desde el punto penal, pero Herrera quedó en el ojo de la tormenta por la "supuesta" infracción de Sández a Solari.
Ahora, a cuatro días del Superclásico, Miguel Merentiel y Nicolás Figal hablaron este jueves por la mañana con los medios y lanzaron fuertes críticas contra el arbitraje al recordar la sucedido la última vez en Núñez.
Las críticas de Merentiel y Figal contra el arbitraje en la previa al Superclásico
El primero fue el delantero uruguayo, quien fue con los tapones de punta: "Nos sentimos perjudicados algún que otro partido, pero no hay que focalizarse en eso. Hay que tratar de enfocarnos más en el juego y en el partido", comenzó en diálogo con TyC Sports. Luego, en los micrófonos de ESPN, lanzó: “Sabemos que alguna que otra vez no nos han favorecido, más que nada en la cancha de ellos“.
Por su parte, Figal tampoco se quedó atrás y disparó: "Yo estuve en ese partido de 2023, en los últimos que visitamos esa cancha no tenemos un buen recuerdo. Pasaron algunas cosas raras, pero no quiero tocar el tema porque uno se predispone mal".
"Hay que abstraerse de eso. Nosotros confiamos en la terna que eligen. No habría que preocuparse. Una vez que entrás a la cancha no importa el árbitro, el campo de juego", concluyó.