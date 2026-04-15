Boca podrá llevar hinchas visitantes en dos partidos del Torneo Apertura: cuándo y contra qué rivales

Los hinchas de Boca Juniors vuelven a tener una buena noticia: el regreso de la parcialidad visitante empieza a tomar forma. La Aprevide autorizó la presencia de público xeneize en dos partidos del Torneo Apertura .

El regreso de visitantes, aunque sea de forma parcial y con cupos limitados, reaviva una tradición que se interrumpió hace más de una década y que todavía genera expectativa en todo el fútbol argentino.

Defensa y Justicia, el primero de los partidos en los que Boca tendrá visitantes.

El primero será ante Defensa y Justicia , el jueves 23 de abril a las 20 en el estadio Norberto Tomaghello. Allí, se espera la presencia de alrededor de 3.000 hinchas de Boca , en lo que será una de las pocas excepciones recientes para público visitante.

El segundo encuentro será frente a Central Córdoba en Santiago del Estero , donde también se permitirá el ingreso de simpatizantes del equipo azul y oro, aunque todavía resta confirmar el número de entradas disponibles.

Esta medida no aplicará para el Superclásico ante River Plate, donde no habrá visitantes, pero representa un avance que ilusiona a los fanáticos, acostumbrados durante años a no poder acompañar a su equipo fuera de casa.

Por lo pronto, Boca tendrá dos oportunidades para sentir el aliento de su gente lejos de la Bombonera, en una señal que muchos esperan que sea el inicio de algo más permanente.