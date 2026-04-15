La importante decisión de Riquelme con el arquero de Boca tras la grave lesión de Marchesín

La grave lesión de Agustín Marchesín obligó a Boca Juniors a reconfigurar su planificación deportiva en un momento clave de la temporada, y Juan Román Riquelme tomó una decisión determinante sobre cómo afrontar el puesto de arquero tras la baja del experimentado futbolista.

El arquero de 38 años sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha durante la goleada ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, una lesión que lo dejará fuera de las canchas por el resto del año.

Frente a este escenario, el club evaluó las alternativas disponibles, en un contexto en el que el reglamento permitía incorporar un reemplazo de manera excepcional.

Marchesín sufrió una grave lesión y no volverá a jugar en lo que resta de la temporada.

Según se conoció en las últimas horas, la dirigencia decidió no utilizar el cupo habilitado por la Conmebol para reemplazar al arquero lesionado, pese a que el reglamento contempla esta posibilidad en casos de gravedad comprobada.

"Se podrá permitir la sustitución de un arquero lesionado durante cualquier etapa de la disputa del torneo, una vez que la gravedad de la lesión haya sido comprobada y certificada por la Comisión Médica de la Conmebol. Este cambio será permanente", establece la normativa.

Sin embargo, las condiciones del mercado limitaron las opciones: solo era posible sumar un arquero del fútbol local y sin ocupar cupo de extranjero, lo que reducía considerablemente el margen de maniobra.

Brey toma protagonismo en un momento clave

Con esta decisión, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda apostará por Leandro Brey como arquero titular para lo que resta de la fase de grupos de la Libertadores y el Torneo Apertura. El joven de 23 años tendrá así una oportunidad determinante para consolidarse en el arco de Boca, luego de haber disputado 33 partidos desde su llegada al club en 2022.

Su primer gran desafío será inmediato, ya que deberá afrontar un compromiso de alta exigencia en el corto plazo, lo que pondrá a prueba su capacidad en un contexto de máxima presión.

Leandro Brey Tras la lesión de Marchesín, Brey será el arquero titular de Boca Juniors en Copa Libertadores. @BocaJrsOficial

García, experiencia y respaldo desde el banco

Detrás de Brey, la principal alternativa será Javier García, quien renovó su vínculo con el club hasta fines de 2026 y aportará experiencia en el plantel. El arquero de 39 años, con un extenso recorrido en la institución, no tiene continuidad reciente, ya que su último partido oficial fue en marzo de 2024.

Más atrás aparece el juvenil Fernando Rodríguez, arquero de la Reserva, que completa las opciones disponibles en el plantel profesional.

De esta manera, Boca optó por sostener su estructura actual y postergar la búsqueda de refuerzos para el mercado de mitad de año, en una decisión que combina contexto reglamentario, limitaciones operativas y confianza en los recursos propios.