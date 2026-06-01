El sincericidio de Stefano Di Carlo, titular de River, tras la eliminación de Boca en la Libertadores: "Esa es la verdad"

El presidente de River se metió de lleno en la rivalidad con Boca y habló sin filtros sobre la eliminación del clásico rival ante Universidad Católica.

Di Carlo no esquivó la rivalidad entre River y Boca y dejó una frase que ya genera repercusión en el fútbol argentino.

Stefano Di Carlo rompió el silencio y dejó una larga lista de definiciones. Además de confirmar una profunda reestructuración del plantel de River y anticipar un mercado de pases con numerosas salidas, el presidente del Millonario también se refirió a la eliminación de Boca de la Copa Libertadores y no ocultó lo que generó en Núñez.

En un tramo de la entrevista brindada a ESPN, el dirigente habló de la caída del Xeneize frente a Universidad Católica de Chile, resultado que dejó al equipo de la Ribera afuera del máximo torneo continental. Lejos de esquivar el tema, eligió mostrarse sincero sobre cómo lo vivió desde su lugar de hincha de River.

Di Carlo admitió que en River celebraron la eliminación de Boca de la Libertadores "A nosotros la eliminación de Boca de la Libertadores, yo no le voy a mentir a nadie, como hinchas de River nos pone contentos. Esa es la verdad, como así es lo normal y lo natural y todo lo demás. Lo de la Sudamericana para nosotros no es tema. De hecho ya nos hemos encontrado en una Copa Sudamericana. Pero digo, más allá de eso, la alegría es la no Libertadores", expresó.

Di Carlo admitió que disfrutó la eliminación de Boca Di Carlo admitió que disfrutó la eliminación de Boca. ESPN

Además, Di Carlo remarcó que entiende que la rivalidad funciona en ambos sentidos y recordó la reciente derrota de River en la final del Torneo Apertura. "Como seguramente a ellos les gustó que nosotros perdimos la final ante Belgrano", agregó durante la entrevista.