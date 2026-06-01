¡Pilcha confirmada! Se conoció qué camiseta usará la Selección en cada juego de la fase de grupos del Mundial

La FIFA dio a conocer qué indumentaria utilizará la Selección argentina en los tres partidos del Grupo J del Mundial con una inédita variante ante Jordania.

La Selección ya conoce qué uniforme lucirá frente a Argelia, Austria y Jordania. La gran novedad será el estreno mundialista de la camiseta negra alternativa.

La Selección argentina ya tiene definida la indumentaria que utilizará en sus tres compromisos correspondientes al Grupo J del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni repetirá la camiseta titular en los dos primeros encuentros y reservará una gran novedad para el cierre de la primera fase.

El debut será ante Argelia en el Kansas City Stadium. Para ese encuentro, la Albiceleste lucirá su tradicional camiseta celeste y blanca, acompañada por pantalones azules y medias del mismo color. En tanto, Emiliano Martínez utilizará un uniforme completamente naranja.

La Selección ya tiene lista su indumentaria para el Mundial Las camisetas que usará la Selección en la fase de grupos del Mundial Las camisetas que usará la Selección en la fase de grupos del Mundial TyC Sports

La misma combinación se repetirá en la segunda fecha frente a Austria. La Selección volverá a vestir su camiseta titular, aunque en esta ocasión el arquero campeón del mundo cambiará de color y utilizará una indumentaria íntegramente verde claro.

La gran novedad llegará en el tercer partido ante Jordania, cuando Argentina estrene oficialmente en una Copa del Mundo su nueva camiseta alternativa negra con detalles celestes y azules. Será la primera vez que una casaca de ese color represente al seleccionado en un Mundial, ya que históricamente las equipaciones suplentes estuvieron dominadas por distintas tonalidades de azul.