Atento, Scaloni: Austria, primer rival de Argentina, venció 1-0 a Túnez con un hombre menos

Austria, que compartirá grupo con la Selección argentina en el Mundial, se impuso en Viena tras el gol de Marcel Sabitzer y la expulsión de Konrad Laimer.

Con un hombre menos desde los 37' del primer tiempo, Austria venció a Túnez con un gol de Sabitzer.

Austria, el segundo rival que tendrá la Selección argentina en la fase de grupos del Mundial 2026, venció 1-0 a selección de Túnez en un amistoso de preparación que se disputó en Viena. Y, pese a quedarse con un jugador menos, logró imponerse en un partido que siguió de cerca el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

El conjunto austríaco abrió el marcador gracias a Marcel Sabitzer, una de sus principales figuras. Sin embargo, poco después sufrió la expulsión de Konrad Laimer, quien vio la tarjeta roja por una mano que evitó una situación manifiesta de gol para el seleccionado africano.

El gol de Austria para la victoria ante Túnez Embed ¿CON UNO MENOS? ¡NO PASA NADA! Sabitzer recibió el centro atrás y definió de primera, a contrapierna del arquero, para el 1-0 de Austria (con 10 jugadores por la roja a Laimer) ante Túnez: ¡Golazo del capitán!#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/c9nMd0SLAG — SportsCenter (@SC_ESPN) June 1, 2026

La Selección argentina se enfrentará a Austria el próximo 22 de junio en la segunda fecha del Grupo J del Mundial. El equipo de Scaloni también compartirá zona con Argelia y Jordania en la búsqueda de la clasificación a los octavos de final.