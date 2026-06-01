Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026 desde Argentina con presupuesto mínimo

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y muchos hinchas argentinos empiezan a hacer cuentas para saber si pueden viajar. Más allá del precio de las entradas, el presupuesto debe incluir pasajes, alojamiento, comida y traslados, sobre todo si la idea es armar un viaje corto y gastar lo menos posible.

Para ordenar el cálculo, una buena referencia es el debut de Argentina ante Argelia, que se jugará el martes 16 de junio en Kansas City. La cuenta mínima parte de una idea simple: viajar desde Buenos Aires, quedarse tres noches, moverse en transporte público o servicios oficiales y gastar poco en comida.

El primer gasto fuerte es el pasaje. En las búsquedas actuales, un vuelo ida y vuelta desde Buenos Aires a Kansas City puede partir desde valores cercanos a los 1.100 o 1.250 dólares por persona. Ese número no es fijo, porque cambia según la fecha, la aerolínea, las escalas y la disponibilidad, pero sirve como piso realista para empezar a calcular.

El segundo punto es el alojamiento. Kansas City no es una ciudad tan grande como Nueva York, Los Ángeles o Miami, y eso hace que la disponibilidad cerca de los partidos pueda cambiar rápido. Para un presupuesto mínimo, la opción más conveniente es compartir habitación, buscar alojamiento fuera de las zonas más demandadas o elegir hoteles simples lejos del estadio. Un cálculo prudente parte de unos 175 dólares por persona por noche si se comparte alojamiento.

Con tres noches, el alojamiento mínimo quedaría cerca de los 525 dólares por persona. Ese valor puede subir bastante si la búsqueda apunta a hoteles céntricos, alojamientos individuales o zonas muy cerca de los puntos de concentración de hinchas. En varios casos, los precios para las noches del Mundial 2026 ya aparecen muy por encima de una tarifa normal .

vuelo avión nubes nublado turbulencias-3 Para viajar al Mundial 2026 desde Argentina, el pasaje aéreo aparece como el gasto más alto. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Cuánto cuesta el viaje mínimo al Mundial 2026

Con esos datos, el presupuesto más bajo para viajar al Mundial 2026 desde Argentina empieza a tomar forma. El pasaje puede ubicarse entre 1.100 y 1.250 dólares, el alojamiento compartido para tres noches cerca de 525 dólares, la comida básica entre 105 y 140 dólares y los traslados entre 25 y 35 dólares.

En total, sin contar la entrada al partido, el viaje mínimo queda cerca de los 1.755 a 1.950 dólares por persona. Es decir, para tener un margen más realista, un hincha debería pensar en al menos 1.800 o 2.000 dólares solo para llegar, dormir, comer y moverse durante pocos días.

Los traslados ayudan a no disparar tanto el presupuesto. Kansas City tendrá un servicio gratuito entre el aeropuerto y el centro para quienes usen el sistema oficial del Mundial 2026. Además, el traslado ida y vuelta al estadio en día de partido costará 15 dólares por persona. Si se suman algunos viajes internos en bus, el gasto puede mantenerse bajo, siempre que no se dependa de taxis o aplicaciones de viaje.

La comida también se puede ajustar. Un plan económico, sin restaurantes caros y con compras en supermercados, comida rápida o lugares simples, puede rondar los 35 dólares por día. Para tres o cuatro días, eso deja un gasto de entre 105 y 140 dólares. Si se come dentro del estadio o en restaurantes todos los días, el número sube con facilidad.

El otro gasto clave es la entrada

A ese presupuesto todavía hay que sumarle la entrada. Para el primer partido de Argentina, en el sitio oficial de FIFA todavía aparecen tickets disponibles en distintas categorías. En las ubicaciones más accesibles vistas para ese encuentro, los precios arrancan cerca de los 625 dólares en categoría 2 y llegan a 825 dólares en categoría 1.

También hay sectores preferenciales mucho más caros, con valores que van de 1.980 a 2.475 dólares. Por eso, si se suma una entrada de las más económicas para ver a Argentina, el viaje mínimo deja de estar cerca de los 1.800 dólares y pasa a ubicarse alrededor de los 2.400 o 2.600 dólares por persona.

La cuenta puede cambiar de forma importante según el tipo de viaje. Quien ya tenga visa, consiga alojamiento compartido y compre un vuelo con escalas puede acercarse al piso mínimo. En cambio, quien busque más comodidad, viaje con valija despachada, use taxis, coma en restaurantes o elija mejores ubicaciones en el estadio necesitará bastante más dinero.

También hay gastos que no conviene ignorar: visa si no se tiene, seguro de viaje, equipaje, datos móviles, compras personales y cualquier cambio de fecha. No forman parte del cálculo mínimo de vuelos, alojamiento, traslados y comida, pero pueden mover el presupuesto final.

Por eso, para viajar al Mundial 2026 desde Argentina con el menor gasto posible, la recomendación es definir primero el partido, revisar la entrada oficial, asegurar alojamiento con cancelación flexible y recién después cerrar el vuelo. El margen para improvisar existe, pero cada semana más cerca del torneo puede hacer que el mismo viaje sea bastante más caro.

En los otros dos partidos de la fase de grupos, el cálculo cambia porque Argentina jugará en Dallas. La Selección enfrentará a Austria el lunes 22 de junio y a Jordania el sábado 27, ambos encuentros en el Dallas Stadium. Para viajar desde Buenos Aires, los pasajes ida y vuelta a Dallas parten de un piso cercano a los 1.100 o 1.300 dólares, aunque las fechas más buscadas del Mundial 2026 pueden llevar el valor bastante más arriba. En búsquedas actuales, algunos vuelos directos para cubrir los partidos de Dallas aparecen por encima de los 1.600 dólares y, en ciertos tramos más ajustados al calendario argentino, superan los 4.000 dólares.