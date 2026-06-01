Chau al Mundial 2026: la decisión de Axel Kicillof que dejó sin viaje a sus funcionarios

Axel Kicillof prioriza la gestión ante la crisis económica y vetó los viajes de sus funcionarios al Mundial 2026.

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, desde la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof vetó a sus funcionarios la posibilidad de asistir al evento que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Así lo anunció el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, este lunes a través de una conferencia de prensa. La medida alcanza a los ministros, secretarios y directores con función política.

“A mí me encanta el fútbol y nunca pude ir a un Mundial. Realmente me encantaría, pero tengo una responsabilidad política e institucional en un momento muy complejo”, manifestó el funcionario.

Los motivos de la decisión

Ante la consulta de MDZ, desde La Plata aseguraron que la medida responde al "sentido común" para que los funcionarios "se queden trabajando en un contexto de crisis en Argentina".