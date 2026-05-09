FIFA anunció la lista de artistas que darán shows en las tres ceremonias de apertura del Mundial 2026

Con una triple apuesta en las sedes de México, Canadá y Estados Unidos; FIFA reveló el lineup de estrellas de la música que actuarán en el inicio del máximo evento del fútbol.

FIFA dio a conocer a los artistas que actuarán en la apertura del Mundial 2026.

FIFA dio a conocer en medio de una gran expectativa, quiénes serán las estrellas de la música que actuarán en las tres ceremonias de apertura del Mundial 2026, que se desarrollarán en cada uno de los países anfitriones, es decir México, Estados Unidos y Canadá.

FIFA presentó el lineup de estrellas de la música para el Mundial 2026 Con un despliegue que se anticipa como espectacular, en el partido inaugural entre México y Sudáfrica que tendrá lugar en el Estadio Azteca, las atracciones sobre el escenario serán J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs y Los Ángeles Azules.

En tanto que en Canadá, el puntapié del Mundial 2026 llegará con shows de grandes figuras como Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Sanjoy y Nora Fatehi.

617769183_18550412938003379_6594405609284495844_n Michael Bublé será parte del show de apertura del Mundial 2026 en Canadá. Instagram @michaelbuble

Por último, FIFA reveló que en Estados Unidos los encargados de ponerle color a la gran gala serán Katy Perry, Anitta, Lisa y Rema y Tyla.