Atento, Argentina: la drástica decisión de la FIFA con Prestianni que podría dejarlo afuera del Mundial

Este miércoles, la FIFA comunicó un duro revés contra Gianluca Prestianni por el escándalo con Vinícius Jr. ¿Descartado para la Copa del Mundo?

La confirmación llegó y cayó como un baldazo de agua fría en la Selección argentina. Este miércoles, la FIFA decidió extender la sanción que la UEFA le había aplicado a Gianluca Prestianni, una noticia que impacta de lleno en sus chances de estar en el Mundial 2026.

El castigo, que originalmente era de seis partidos en competiciones europeas, se debe a “insultos homofóbicos” contra Vinícius Jr en el cruce entre Benfica y Real Madrid por la Champions League (el argentino admitió haberle dicho "maricón" y no "mono" como había acusado el brasileño). Ahora, con el aval del máximo ente rector, esa pena también se traslada al plano internacional.

Scaloni, en alerta: la FIFA le extendió la sanción a Prestianni Si bien ex el Vélez ya cumplió una fecha (no pudo estar en el partido de vuelta que terminó con la clasificación del Merengue), todavía debe saldar otras dos de cumplimiento efectivo -las tres restantes están en suspenso- y eso pone en jaque su presencia en la Copa del Mundo.

Un detalle no menor es que los amistosos previos de la Albiceleste, ante Honduras e Islandia, no cuentan para descontar la sanción. Es decir, en caso de Lionel Scaloni lo incluya en la lista definitiva de 26 jugadores, el extremo quedaría automáticamente afuera de los primeros dos encuentros por el Grupo J: el debut ante Argelia y el siguiente compromiso contra Austria.

Gianluca Prestianni En caso de ser convocado, Prestianni se perderá los dos primeros partidos de Argentina en el Mundial. EFE