El sorpresivo palito de un histórico del Atlético de Madrid al Cholo Simeone tras la eliminación de la Champions

Luego de la derrota en la semi ante Arsenal, un importante jugador del Atlético de Madrid apuntó indirectamente contra Diego Simeone. Qué dijo.

El Atlético del Cholo Simeone se quedó a las puertas de una nueva final de Champions.

La eliminación en las semifinales de la Champions League dejó un sabor amargo en el Atlético de Madrid. Tras la caída frente al Arsenal en Londres, uno de los referentes del equipo salió a hablar y dejó un fuerte mensaje con destinatario implícito: Diego Simeone.

Se trata de Jan Oblak, capitán y referente absoluto del conjunto español. El arquero esloveno de 33 años dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas y que, sin nombrarlo directamente, apuntaron al planteo del entrenador argentino.

Las fuertes declaraciones de Oblak contra el planteo del Cholo Simeone “Jugamos bien, especialmente la segunda mitad en Madrid. Hoy también. Pero no es suficiente, fue muy tarde. Siempre esperamos que algo pase y cuando nos meten un gol empezamos a jugar. Hoy no pudimos ni empatar para llegar al alargue o ganar el partido”, soltó en diálogo con beIN Sports. Pero no quedó ahí.

Jan Oblak fue titular en la derrota 1-0 del Atlético de Madrid ante Arsenal por la semifinal de la Champions. Jan Oblak fue titular en la derrota 1-0 del Atlético de Madrid ante Arsenal por la semifinal de la Champions. Foto: EFE

Lejos de bajar el tono, Oblak insistió con su postura y redobló la apuesta en otra entrevista. a. “Parece que hay un miedo que no debería pasar y nos está pasando hace tiempo, y eso lo tenemos que arreglar sí o sí. Cuando jugás contra equipos tan buenos en partidos tan importantes no podés permitirte eso, es difícil después remontar”, disparó, esta vez en charla con RTVE.