La sugerente respuesta de Simeone post eliminación de la Champions con el Atlético de Madrid: "Ahora no"

Cholo Simeone, DT del Atlético de Madrid, reconoció el golpe sufrido ante Arsenal, valoró al rival y dejó una frase que no pasó desapercibida.

Simeone lamentó la derrota del Atlético en la revancha y lanzó una sugerente frase en zona mixta.

El Cholo Simeone volvió a quedarse en las puertas de la gloria con el Atlético de Madrid en la UEFA Champions League y, tras la caída ante el Arsenal, dejó una frase que llamó la atención en zona mixta.

Visiblemente golpeado por la eliminación, el entrenador fue directo: "¿Fuerzas para volver a intentarlo? Ahora no, seguro que ahora no". Una respuesta corta, cargada de frustración, que reflejó el impacto del resultado.

Más allá del golpe, también reconoció el mérito del rival. "No hay nada que decir, estamos fuera. Felicitar al rival porque compite bien. Tienen un equipo y un entrenador que me gusta. Siguen una línea de trabajo coherente con un potencial económico", analizó.

Simeone habló tras la eliminación del Atlético de Madrid y dejó una frase fuerte El descargo del Cholo Simeone tras la eliminación del Atlético de Madrid ESPN

El DT también puso el foco en lo que no pudo concretar su equipo. "En la ida ya tuvimos situaciones para marcar y no lo hicimos. Hoy en el segundo tiempo mejoramos, jugamos más en campo de ellos y tuvimos situaciones... pero todos los pequeños detalles que a veces vienen a favor, esta vez no los tuvimos", explicó.