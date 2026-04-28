La sentencia de Simeone sobre Julián Álvarez y el interés del Barcelona y otros clubes por él: "No estoy en su cabeza"

El Cholo Simeone opinó sobre el deseo que suscita Julián Álvarez en otros grandes de Europa. También habló de las semis de Champions que se vienen.

Julián Álvarez está en un muy buen momento y demuestra su gran nivel en los momentos más apremiantes y ante los rivales más fuertes. Su inmensa calidad y destacados rendimientos hacen que esté en el radar de varios grandes de Europa, como el Barcelona, el Arsenal y el París Saint-Germain de cara a la próxima temporada.

El propio campeón del mundo trató de bajar las ansias: "Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque todas las semanas salen cosas nuevas; de no perder energía en eso y enfocarme en lo que tenemos acá. (...) En las redes sociales se empieza a hacer una pelota de mentiras muchas veces", apuntó la Araña este lunes en una rueda de prensa.

La opinión del Cholo Simeone sobre el interés de otros clubes por Julián Álvarez La opinión del Cholo Simeone sobre el interés de otros clubes por Julián Álvarez En ese sentido, Diego Simeone también dio su opinión al respecto: "No estoy en la cabeza de Julián Álvarez", advirtió en primera instancia este martes en su propia conferencia. "Entiendo que es normal que a un jugador extraordinario como es él lo quieran el Arsenal, el París Saint-Germain, el Barcelona... Es normal, porque es muy bueno", remarcó.

Por otro lado, palpitó la serie contra los Gunners por la Champions League, en la que el Atlético de Madrid será local este miércoles en el partido de ida: "Es extraordinario jugar otra semifinal. Después de 9 años, de la cuarta vez en 14. Es maravilloso. Increíble. Esa fe, esa ilusión, ese contagio de la gente es maravilloso. Vamos con un rival duro, que trabaja bien la pelota parada, vamos con toda la ilusión".