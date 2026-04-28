¡Bombazo! El Chelsea de Enzo Fernández está a un paso de cerrar a su nuevo DT: dirigió a un gigante de Europa

Luego de la salida de Rosenior, el Chelsea de Enzo avanzó en la contratación de su sucesor y solo restan detalles para que se llegue a un acuerdo.

El Chelsea de Enzo Fernández avanza en la búsqueda de su nuevo entrenador y el principal apuntado es Xabi Alonso. El ex DT de Bayer 04 Leverkusen, campeón de la Bundesliga y con un reciente paso fallido por el Real Madrid, aparece como el gran candidato para reemplazar a Liam Rosenior tras su despido.

Mientras tanto, Calum McFarlane fue designado como entrenador interino por segunda vez en el año. En su tercer partido oficial al frente del equipo logró una victoria importante ante Leeds United en la semifinal de la FA Cup, lo que le permitió clasificar a la final, donde enfrentará a Manchester City.

Xabi Alonso, el gran candidato a ser el DT del Chelsea de Enzo Fernández Xabi Alonso EFE

Desde la dirigencia de los Blues consideran clave contratar a un técnico con experiencia comprobada en la Premier League, luego de las apuestas por entrenadores debutantes como Enzo Maresca y el propio Rosenior. La intención es encontrar mayor estabilidad en un momento delicado de la temporada.

Por ese motivo, también aparecen en carpeta Andoni Iraola, actual DT del Bournemouth, y Marco Silva, que dirige a Fulham. Ambos cuentan con recorrido en el fútbol inglés y son alternativas fuertes si no prospera la opción de Xabi Alonso.