El DT interino del Chelsea, rendido a los pies de Enzo Fernández: "Es un ganador y fundamental para el grupo"

Calum McFarlane, quien reemplazó a Liam Rosenior en el banco del Chelsea, llenó de elogios a Enzo Fernández tras su gol para clasificar a la final de la FA Cup.

Tras su insólita sanción y la salida de Liam Rosenior, Enzo Fernández volvió a instalarse como una pieza clave del Chelsea. Este domingo brilló en las semifinales de la FA Cup contra Leeds United y marcó el único gol del partido para que su equipo se meta en la final, en la que enfrentará al poderoso Manchester City de Guardiola.

Con esto, el campeón del mundo demostró la importancia que tiene dentro de los Blues. Tenerlo en su mejor versión será vital, no solo para el duelo decisivo por la copa, sino también para las 4 fechas que quedan por delante para finalizar la Premier League, en la que deberán obtener buenos resultados para poder clasificar a torneos internacionales.

El gol de Enzo Fernández para clasificar a la final de la FA Cup El gol de Enzo Fernández para clasificar a la final de la FA Cup

En ese sentido, este lunes, Calum McFarlane, DT interino del elenco londinense, marcó un contrapunto con Rosenior y no dudó en destacar el rol primordial que tiene el argentino dentro del equipo: "No dudé en nombrarlo capitán. Se lo dije al final, le dije: 'Te gusta marcar goles en el segundo palo para mí'. Y él simplemente se rio", contó en conferencia respecto del partido del fin de semana.

Tras, esto, lo llenó de elogios: "Lo hace muy bien, lo ha hecho todo el año. Es un ganador, tiene muchísimo talento, tiene muchísima garra, es fundamental para este grupo. Y lo mejor de Enzo Fernández es que puede hacer un poco de todo, pero cuando las cosas se ponen difíciles, ves la garra que lleva dentro, ves cómo impulsa al grupo, ves cómo hace entradas, ves cómo lucha por cada balón suelto", sostuvo.