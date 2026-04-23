¡Bombazo! Además del Real Madrid, Enzo Fernández está en carpeta de otros dos gigantes europeos

Pasan los meses y, aunque Chelsea ha mostrado una mejora respecto a temporadas anteriores, todo indica que el contexto empieza a quedarle chico a Enzo Fernández . El mediocampista argentino sostiene un alto nivel y eso despertó el interés de varios gigantes europeos, en un momento donde el club londinense atraviesa un escenario complejo en Stamford Bridge, con la clasificación a copas internacionales en duda.

A pesar de tener contrato vigente hasta 2032, el deseo de cambiar de aire comienza a tomar fuerza. Sin embargo, su salida no será sencilla: la cláusula de rescisión asciende a 121 millones de euros, una cifra que limita el abanico de posibles compradores a un grupo muy selecto de clubes con gran poder económico.

Entre ellos aparece el Real Madrid , que sigue de cerca al ex River desde hace tiempo. Incluso, el propio jugador ha manifestado su afinidad con la ciudad , lo que en su momento le generó tensiones internas con su entonces entrenador Liam Rosenior.

Otro de los interesados es el PSG, vigente campeón de la Champions League. El conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, no tendría inconvenientes en afrontar una operación de ese calibre, y cuenta además con el vínculo de Javier Pastore —uno de los representantes de Enzo— como posible puente en la negociación.

La tercera opción es el Manchester City, que podría encarar una renovación profunda en el próximo mercado. Ante la posible salida de Pep Guardiola, el nombre de Enzo Maresca aparece como candidato, un DT que ya conoce a Fernández y logró potenciarlo, lo que podría inclinar la balanza en favor del conjunto inglés.

Enzo Fernández se quedó sin DT en el Chelsea: despidieron a Rosenior

Enzo Fernández continúa siendo jugador de Chelsea y afronta el tramo final de la temporada con varios compromisos por delante. Sin embargo, el equipo atraviesa un momento delicado, peleando por meterse en competiciones europeas y sin entrenador en una etapa decisiva.

Liam Rosenior Liam Rosenior dejó de ser entrenador de Chelsea. EFE

La dirigencia del club de Londres decidió destituir a Liam Rosenior tras los malos resultados. El DT, que llevaba apenas cuatro meses en el cargo, no logró consolidar el proyecto y dejó al equipo en plena recta final, obligado a reacomodarse para no quedar fuera del plano internacional.