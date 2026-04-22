El Chelsea de Enzo Fernández se queda sin DT en medio de una serie negativa sin precedentes

El Chelsea anunció este miércoles la salida de Liam Rosenior como entrenador, tras apenas poco más de tres meses en el cargo. La decisión llegó en un contexto adverso para el equipo londinense, que acumula cinco derrotas consecutivas en las que el equipo ni siquiera marco goles.

La dirigencia tomó la determinación luego de la caída frente a Brighton & Hove Albion , resultado que terminó de consolidar una racha negativa que no se registraba en el club desde hace más de un siglo.

Durante ese período, el equipo perdió ante Newcastle, Everton, Manchester City, Manchester United y Brighton, una secuencia que complicó seriamente sus aspiraciones de clasificación a competiciones europeas.

Rosenior había asumido con un contrato a largo plazo, pero su etapa se cerró antes de lo previsto. Su llegada se produjo tras la salida de Enzo Maresca, quien dejó el cargo en enero por diferencias con la dirigencia.

Pese a un inicio alentador, con cuatro triunfos en sus primeros partidos, el rendimiento del equipo se fue diluyendo con el correr de las semanas. En los últimos encuentros, los resultados no acompañaron y el equipo perdió regularidad en todas las líneas.

Actualmente, el Chelsea de Enzo Fernández se ubica en la séptima posición de la Premier League, a siete puntos del líder, y con un panorama exigente en la recta final de la temporada.

Enzo Fernández Chelsea Crisis en el Chelsea de Enzo Fernández. @enzojfernandez

La inestabilidad del Chelsea

El cambio de entrenador vuelve a exponer la inestabilidad institucional que atraviesa el club desde la llegada del grupo inversor BlueCo en 2022. Desde entonces, varios técnicos pasaron por el banco sin lograr consolidar un proyecto sostenido.

A esta situación se suma el malestar de los aficionados, que en los últimos días se manifestaron en las inmediaciones de Stamford Bridge para expresar su descontento con la conducción del club.

En medio de este escenario, el equipo tendrá un desafío inmediato: las semifinales de la FA Cup en Wembley frente a Leeds United, una de las pocas oportunidades que le quedan para cerrar la temporada con un título.