El Chelsea de Enzo Fernández fue goleado por Brighton y peligra su clasificación a copas internacionales

Brighton venció 3-0 a Chelsea, que quedó muy comprometido en la Premier League y acumula 7 derrotas en sus últimos 8 partidos.

Chelsea, con Enzo Fernández como titular y capitán, cayó por 3-0 este martes ante Brighton & Hove Albion en el Falmer Stadium, en el partido que abrió la trigésimo cuarta fecha de la Premier League. Es la quinta derrota consecutiva del elenco londinense en la liga inglesa y la séptima en los últimos 8 partidos entre todas las competencias.

El equipo local se impuso con tantos del defensor Ferdi Kadioglu, a los 3 minutos del primer tiempo, el mediocampista Jack Hinshelwood, cuando iban 10' del complemento, y el delantero Danny Welbeck, en tiempo cumplido de la segunda mitad.

El gol tempranero de Kadioglu para el 1-0 del Brighton Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2046667289999663222?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LOS BLUES ARRANCARON DORMIDOS! Kadioglu madrugó al Chelsea, definió de primera y marcó el 1-0 del Brighton en el comienzo del partido.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PVR51LBqw4 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 21, 2026 La derrota provoca un gran golpe en los primeros puestos del certamen inglés, cerca del final de la temporada: los Blues, con cinco derrotas consecutivas y 48 puntos, cae al séptimo puesto y abandona la zona de clasificación a copas europeas, mientras que las Gaviotas se ubican en el sexto, con dos unidades más, y accediendo parcialmente a la UEFA Europa League.

La primera llegada del partido fue del Brighton, a los 2 minutos, con un centro desde la derecha al segundo palo que fue rematado de primera por el delantero Kaoru Mitoma, cuyo disparo alto fue desviado al córner por el arquero Robert Sánchez. En ese tiro de esquina, un minuto después, el centro llegó al segundo palo para el disparo de Kadioglu, que disparó bajo y cruzado para marcar el 1-0.

El gol de Hinshelwood para el 2-0 de Birghton Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2046685182049042755?s=20&partner=&hide_thread=false ¡OTRO GOLPE A LOS BLUES! Hinshelwood aprovechó la contra del Brighton y estampó el 2-0 de las Gaviotas ante Chelsea. ¿Era mano de Minteh?



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LNbV5hjULY — SportsCenter (@SC_ESPN) April 21, 2026 A los 17', una mala salida desde el fondo del arquero español le entregó la pelota en los pies al atacante Yankuba Minteh, que puso un centro atrás para asistir a Hinshelwood, solo ante el arco libre, aunque su tiro salió tan suave que le dio tiempo al central Trevoh Chalobah de despejar a centímetros de la línea de gol.