El Chelsea de Enzo Fernández fue goleado por Brighton y peligra su clasificación a copas internacionales
Brighton venció 3-0 a Chelsea, que quedó muy comprometido en la Premier League y acumula 7 derrotas en sus últimos 8 partidos.
Chelsea, con Enzo Fernández como titular y capitán, cayó por 3-0 este martes ante Brighton & Hove Albion en el Falmer Stadium, en el partido que abrió la trigésimo cuarta fecha de la Premier League. Es la quinta derrota consecutiva del elenco londinense en la liga inglesa y la séptima en los últimos 8 partidos entre todas las competencias.
El equipo local se impuso con tantos del defensor Ferdi Kadioglu, a los 3 minutos del primer tiempo, el mediocampista Jack Hinshelwood, cuando iban 10' del complemento, y el delantero Danny Welbeck, en tiempo cumplido de la segunda mitad.
El gol tempranero de Kadioglu para el 1-0 del Brighton
La derrota provoca un gran golpe en los primeros puestos del certamen inglés, cerca del final de la temporada: los Blues, con cinco derrotas consecutivas y 48 puntos, cae al séptimo puesto y abandona la zona de clasificación a copas europeas, mientras que las Gaviotas se ubican en el sexto, con dos unidades más, y accediendo parcialmente a la UEFA Europa League.
La primera llegada del partido fue del Brighton, a los 2 minutos, con un centro desde la derecha al segundo palo que fue rematado de primera por el delantero Kaoru Mitoma, cuyo disparo alto fue desviado al córner por el arquero Robert Sánchez. En ese tiro de esquina, un minuto después, el centro llegó al segundo palo para el disparo de Kadioglu, que disparó bajo y cruzado para marcar el 1-0.
El gol de Hinshelwood para el 2-0 de Birghton
A los 17', una mala salida desde el fondo del arquero español le entregó la pelota en los pies al atacante Yankuba Minteh, que puso un centro atrás para asistir a Hinshelwood, solo ante el arco libre, aunque su tiro salió tan suave que le dio tiempo al central Trevoh Chalobah de despejar a centímetros de la línea de gol.
Ya en el segundo tiempo, a los 55', el local aprovechó un contraataque 2 vs 1 en el que el centrodelantero Georginio Rutter abrió a la izquierda para el remate de Hinshelwood, que entró bajo y contra el palo derecho de Robert Sánchez. El Chelsea no tuvo situaciones de peligro hasta los 30 minutos, con una corrida por izquierda del extremo argentino Alejandro Garnacho, que enganchó y sacó un disparo rasante, que salió sin potencia y se fue desviado por el poste izquierdo del guardameta Bart Verbruggen.
El gol de Welbeck para el 3-0 del Chelsea
Con parte del público ya habiendo abandonado el estadio, el Brighton cerró la goleada en tiempo cumplido, con un desborde por izquierda del carrilero Maxim de Cuyper, centro buscapié y remate de primera de Welbeck, el goleador del equipo con 13 tantos en liga a sus 35 años, para que las Gaviotas sueñen con jugar la segunda competencia europea de su historia.
Fuente: NA