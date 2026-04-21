Mendoza recibe a las promesas del hockey sobre patines mundial: arranque a puro espectáculo

Mendoza vuelve a ponerse en el centro de la escena con el Argentino Junior masculino de hockey sobre patines, un torneo que reúne a las futuras figuras del deporte y que ya comenzó con un nivel que invita a ilusionarse.

La propuesta no es menor: jornadas extensas, con partidos que se disputan desde las 11 de la mañana hasta las 23 horas, en un verdadero festival de hockey. Un formato que permite ver a distintos equipos, estilos y talentos en una misma jornada, convirtiendo cada día en una experiencia completa para los amantes del deporte.

Además, el acceso es otro punto a favor. Con entradas a $4.000, el torneo se presenta como una opción accesible para disfrutar de competencia de alto nivel y acompañar a las nuevas camadas que buscan hacerse un lugar.

En lo deportivo, el arranque fue intenso. La primera fecha dejó goleadas, empates vibrantes y un partido que se robó todas las miradas: el triunfo 4-3 de Leonardo Murialdo ante San Martín, definido a falta de 45 segundos en un cierre electrizante.

Pero más allá de los resultados, lo que se respira es futuro. Equipos competitivos, jugadores con proyección y un torneo que no solo define posiciones, sino que también muestra el recambio del hockey sobre patines argentino.

Mendoza, una vez más, es escenario. Y esta vez, de las promesas que buscan transformarse en realidad.