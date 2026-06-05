Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos

Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas , más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.

Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:

Sinopsis: Tras su paso por la Competencia Oficial del Festival de Cannes, el legendario director Pedro Almodóvar (Dolor y gloria, Hable con ella, Todo sobre mi madre, Mujeres al borde de un ataque de nervios), regresa a los cines del mundo con este relato confesional en el que Leonardo Sbaraglia interpreta a un alter ego del realizador, un artista que en pleno proceso creativo enfrenta a sus propios dilemas. Con un depliegue de múltiples juegos de espejos entre la ficción y la realidad, Amarga navidad baraja con absoluta franqueza temas como la soledad, los fantasmas y la culpa. Una nueva muestra del depurado y sofisticado cine que ha alcanzado el manchego en su etapa de madurez artística.

Funciones: 5 de junio a las 21:00 horas, 6 de junio a las 18:30 horas y 7 de junio a las 18:00 horas

Cine: Sala Verde de la Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)

Entradas: $6.500

Entre los dos

Sinopsis: Guillermo (Gael García Bernal) y Mechi (Natalia Oreiro) se conocen en un paradisíaco resort del Caribe, en medio de una reunión laboral de emergencia. Ambos están casados y arrastran vidas que ya no los representan: él, atrapado en un matrimonio rutinario bajo la presión de un suegro que parece manejar su vida; ella, con un trabajo que no la identifica, un marido lleno de proyectos fallidos y una hija que la rechaza. Una madrugada, creyendo sentir un sismo, terminan cruzándose en la playa y, entre risas y copas, nace una conexión inesperada. Mientras la empresa para la que trabajan se hunde, entre ellos aparece algo que no estaban buscando… pero que no pueden ignorar.

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Funciones: 5 de junio a las 18:00 horas, 6 de junio a las 18:00 horas y 7 de junio a las 21:30 horas

Cine: Teatro Imperial (intersección de Pablo Pescara y Perón de Maipú)

Entradas: $2.800