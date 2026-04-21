Dos películas para recordar a Luis Puenzo en el día de su fallecimiento y dónde verlas

La penúltima semana del mes e abril ha sido fuerte para el cine y la cultura nacional. Este martes se dio a conocer la muerte de Luis Puenzo, uno de los directores cinematográficos más importantes de la historia argentina, a la edad de 80 años.

Quienes dieron a conocer la terrible noticia fueron Argentores a través de un comunicado con las emociones a flor de piel: "Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad".

A modo de homenaje y repaso de su increíble historia, MDZ Show te cuenta sobre dos de sus películas más interesantes y dónde encontrarlas para poder verlas.

En el año 1986, Puenzo se consagró como nunca antes en su carrera al recibir el primer Premio Oscar al cine argentino con la película La Historia Oficial . Esta cinta está protagonizada por Héctor Alterio y Norma Aleandro y actualmente es un emblema de la dictadura y la búsqueda de desaparecidos.

portada la historia oficial Parte del póster original de la icónica película argentina. IMDB

Sinopsis: Narra la transformación de Alicia, una profesora de historia acomodada que sospecha que su hija adoptiva es hija de desaparecidos, enfrentando así la complicidad civil y los crímenes del régimen.

Dónde verla: está disponible actualmente en Youtube en este link

premio la historia oficial Luis Puenzo junto a Norma Aleandro cuando le entregaron el Premio Oscar. Archivo

Por otro lado, solo algunos años después en 1989, Luis Puenzo volvió a destacarse en el cine pero esta vez con una propuesta extranjera donde mantuvo su papel de director. En Gringo Viejo, el director argentino trabajó con Gregory Peck, Jane Fonda, Jimmy Smits, Gabriela Roel, Patricio Contreras y Pedro Armendáriz Jr.

protagonistas-gringo-viejo-pelicula Parte del elenco de Gringo viejo. IMDB

La historia de esta película está basada en la novela homónima de Carlos Fuentes.

Sinopsis: Durante la Revolución Mexicana, la vida de Harriet, Ambrose Bierce y Arroyo se entrecruzan. Ella es una mujer soltera que viaja a México en busca de emociones. Ambrose, por su parte, es un periodista retirado que vaga por el desierto buscándole un sentido a los últimos años de su vida, y Arroyo es un general del ejército mexicano cuya vida gira en torno a la Revolución y a su amor por Harriet.

gringo viejo-pelicula-puenzo La película está basada en la novela homónoma de Carlos Fuentes. IMDB

Dónde verla: actualmente no está disponible para streaming.