La película con Luis Brandoni que pocos recuerdan pero es clave en su carrera

El film de 1987, con Luis Brandoni, retrata el exilio y los lazos familiares en una historia clave del cine argentino que vuelve a recordarse.

Luis Brandoni dejó una extensa filmografía dentro del cine argentino. Con títulos muy recordados y otros que, con el tiempo, quedaron algo relegados en la memoria popular. Uno de esos casos es Made in Argentina (1987), una película que muchos no tienen tan presente, pero que es considerada una de las obras más sólidas de su etapa en los '80.

El film está basado en la obra teatral Made in Lanús de Nelly Fernández Tiscornia, quien también participó en el guion. La historia se inscribe en el drama social con tintes de comedia, y aborda temas como el exilio, la identidad y las tensiones familiares atravesadas por la situación política y económica de la Argentina de la época.

La trama sigue a Osvaldo (Luis Brandoni) y Mabel (Marta Bianchi), un matrimonio argentino que vive en el exilio en Estados Unidos. Tras diez años fuera del país, regresan temporalmente a la Argentina para reencontrarse con familiares y amigos. Allí se encuentran con “el Negro” (Patricio Contreras), hermano de Mabel, y su esposa “la Yoli” (Leonor Manso). El reencuentro reabre viejas tensiones y diferencias, especialmente cuando surge la posibilidad de emigrar nuevamente para mejorar la situación económica de la familia.

22221b Luis Brandoni en Made in Argentina.

La película tiene una duración de 86 minutos y fue estrenada en 1987 en Argentina. Fue dirigida por Juan José Jusid, con música de Emilio Kauderer y fotografía de Hugo Colace.