Las 3 funciones que llegan a WhatsApp por el Mundial: cuáles son y cómo se activan

WhatsApp lanzó herramientas exclusivas por el Mundial 2026: descubrí cómo usar el nuevo emoji interactivo, los efectos de llamadas y los canales.

Faltan pocos días para el inicio del Mundial y WhatsApp no se quería quedar atrás. La aplicación de mensajería más utilizada en el mundo anunció el lanzamiento de funciones exclusivas para todos los usuarios. A continuación, te contamos cuáles son.

1. El emoji interactivo de la pelota "Trionda" Gracias a una colaboración con Adidas, la pelota oficial del torneo, llamada Trionda, llegó de forma exclusiva a los chats. Desde ahora y hasta que termine el campeonato, el clásico emoji de la pelota de fútbol se actualizó con este diseño especial. Para activar la magia, solo tenés que enviar el emoji en cualquier chat o usarlo como reacción en un mensaje para descubrir la animación sorpresa que aparece en la pantalla.

TRIONDA 3 El emoji oficial de fútbol se actualizó temporalmente con el diseño de la pelota Trionda de Adidas. Foto: Archivo

2. Efectos futboleros para videollamadas y nuevos stickers Las discusiones postpartido o las llamadas en grupo para gritar los goles ahora van a ser mucho más interactivas. WhatsApp sumó efectos visuales temáticos para las videollamadas que permiten llevar el "fandom" directo a la pantalla. Además, se habilitó un paquete de stickers mundialistas ideal para expresar de manera gráfica la frustración por un penal fallido, la bronca por una tarjeta roja o la alegría de un gol agónico.

funciones whatsapp- Whatsapp Nuevas funciones de WhatsApp en el marco del Mundual 2026. Foto: Archivo