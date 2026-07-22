La "papelera" de WhatsApp: dónde está y cómo limpiar la aplicación

Una fotografía recibida en un grupo puede parecer inofensiva. El problema aparece cuando se acumula junto con cientos de videos, audios, documentos, GIF y stickers. Con el paso de los meses, WhatsApp puede ocupar varios gigabytes y convertirse en una de las aplicaciones que más almacenamiento consume en el celular.

Frente a esa situación, muchos usuarios buscan una papelera desde la cual borrar todo el contenido innecesario. Sin embargo, WhatsApp no posee una carpeta de reciclaje tradicional. En su lugar, incluye un administrador de almacenamiento que permite detectar los archivos más pesados, revisar el espacio utilizado por cada conversación y eliminar elementos de manera selectiva.

Para encontrar esta herramienta en Android, primero hay que abrir WhatsApp, tocar el menú de los tres puntos y entrar en “Ajustes”. En un iPhone, la opción “Configuración” se encuentra en la parte inferior de la pantalla. El recorrido posterior es similar en ambos sistemas: se debe seleccionar “Almacenamiento y datos” y luego ingresar en “Administrar almacenamiento”.

Allí aparece una barra con el espacio ocupado por la aplicación y una lista de chats ordenados según su peso. También pueden mostrarse accesos directos a archivos grandes o elementos reenviados numerosas veces. El procedimiento continúa disponible en las versiones vigentes de la aplicación para ambos sistemas operativos.

Dentro del administrador, el usuario puede abrir una categoría o elegir una conversación específica . WhatsApp muestra una vista previa de las fotografías, videos, audios y documentos almacenados, lo que permite revisar el contenido antes de borrarlo. Para avanzar, hay que seleccionar uno o varios elementos y presionar el ícono de la papelera. La limpieza puede realizarse archivo por archivo o mediante una selección múltiple.

Los videos suelen concentrar buena parte del almacenamiento, sobre todo cuando fueron enviados en alta resolución o se repitieron en varios grupos. Los documentos extensos, las notas de voz y las imágenes acumuladas durante años también pueden representar un volumen considerable. La herramienta evita tener que recorrer cada chat desde la pantalla principal.

Es importante observar cada elemento antes de confirmar la eliminación. WhatsApp no conserva una copia temporal dentro de una papelera propia, por lo que el archivo deja de estar disponible desde el administrador una vez borrado. Si también estaba guardado en la galería o en la aplicación Fotos, podría permanecer allí o pasar a la carpeta de eliminados recientemente del sistema. En Android, Files de Google ofrece otra alternativa para localizar archivos multimedia de WhatsApp y trasladarlos a su papelera. Antes de realizar una limpieza masiva, conviene guardar por separado fotografías familiares, documentos laborales o cualquier contenido que pueda necesitarse después.

Cómo evitar que WhatsApp vuelva a ocupar tanto espacio

La segunda parte del proceso consiste en controlar las descargas automáticas. Desde “Ajustes”, “Almacenamiento y datos” y “Descarga automática de archivos”, se puede definir qué contenidos se descargan cuando el teléfono utiliza datos móviles, WiFi o itinerancia. Desactivar la descarga automática de videos en grupos muy activos puede marcar una diferencia importante. En iPhone también es posible impedir que cada imagen recibida se guarde automáticamente en Fotos, mientras que Android permite limitar la visibilidad de los archivos en la galería.

Las copias de seguridad requieren una atención aparte. Borrar un archivo del teléfono no siempre significa que desaparezca de una copia anterior almacenada en Google Drive o iCloud. A la inversa, eliminar contenido sin contar con un respaldo actualizado puede impedir su recuperación. Por eso, antes de borrar una conversación completa, resulta recomendable comprobar cuándo se realizó el último respaldo. Una revisión periódica del administrador, acompañada por una configuración más selectiva de las descargas, permite recuperar espacio sin instalar aplicaciones externas ni eliminar mensajes importantes.