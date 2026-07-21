WhatsApp se transforma: cinco nuevas funciones que cambian la forma de usar la app

La aplicación de mensajería WhatsApp avanza hacia una transformación profunda con la incorporación de nuevas funciones que modifican la manera en que los usuarios se comunican. Desde el nuevo nombre de usuario hasta un innovador widget de voz para audios, las novedades apuntan a mejorar la privacidad, la rapidez y la experiencia general dentro de la plataforma.

Uno de los cambios más relevantes es la llegada de los nombres de usuario, una función que permitirá contactar a otras personas sin necesidad de compartir el número de teléfono. Esta herramienta busca reforzar la privacidad y alinearse con el funcionamiento de otras redes sociales.

De esta manera, los usuarios podrán identificarse con un alias único y controlar quién puede iniciar una conversación, lo que representa un giro importante en la lógica tradicional de la app.

Otra de las innovaciones más llamativas es el desarrollo de un widget de voz , que permitirá grabar y enviar audios directamente desde la pantalla principal del celular, sin ingresar a la aplicación.

Esta función busca agilizar el envío de mensajes y facilitar la comunicación en situaciones donde abrir la app puede resultar incómodo o lento.

Más cambios que impactan en el uso diario

Además de estas dos grandes novedades, WhatsApp trabaja en otras mejoras que redefinen su uso cotidiano:

Nuevas herramientas orientadas a la privacidad y seguridad .

. Cambios en la interacción entre usuarios para hacerla más directa.

Ajustes en la interfaz que simplifican el acceso a funciones clave.

Estas actualizaciones forman parte de una estrategia más amplia de la compañía para modernizar la plataforma y competir con otras aplicaciones de mensajería que ya ofrecen sistemas más flexibles.

Con más de miles de millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp continúa evolucionando para adaptarse a nuevas formas de comunicación digital. La incorporación de estas funciones marca un cambio de paradigma: menos dependencia del número telefónico y más protagonismo de la identidad digital dentro de la app.