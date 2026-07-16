WhatsApp busca cambiar las reglas y romper con Google y Apple: la medida que tomó
WhatsApp confirmó que busca un rotundo cambio de reglas para sus usuarios a la hora de lanzar una nube propia dejando atrás a Google y Apple.
WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, prepara un cambio que podría modificar la forma en que millones de usuarios gestionan el almacenamiento de sus chats, fotos y videos. La novedad apunta directamente a uno de los mayores problemas actuales: la falta de espacio en los celulares.
Según se reveló, la plataforma trabaja en una nube propia para copias de seguridad, lo que implicaría dejar de depender de servicios externos como Google Drive o iCloud.
Un problema cada vez más común en WhatsApp
Hasta ahora, los respaldos de WhatsApp en Android se guardan en Google Drive y en iPhone en iCloud. Sin embargo, desde que Google comenzó a contabilizar esas copias dentro del límite gratuito de 15 GB, muchos usuarios empezaron a quedarse sin espacio rápidamente, sobre todo quienes comparten gran cantidad de contenido multimedia.
Esto obliga a pagar almacenamiento adicional o directamente a resignar parte de las copias de seguridad.
La solución que evalúa WhatsApp consiste en almacenar los backups en servidores propios, algo que representaría un giro estratégico importante. La idea es ofrecer una alternativa integrada dentro de la app, con mayor control sobre los datos y sin depender de las plataformas de Google o Apple.
Además, este nuevo sistema incluiría:
- Cifrado de extremo a extremo activado por defecto, lo que aumentaría la seguridad.
- Opciones de protección mediante contraseña, clave o sistemas biométricos.
- Posibles planes de almacenamiento con diferentes capacidades.
Qué cambia para los usuarios
De concretarse, esta función permitiría:
- Liberar espacio en la cuenta de Google o Apple.
- Evitar perder archivos importantes por falta de almacenamiento.
- Tener mayor control sobre la privacidad de las copias.
En paralelo, también podría abrir la puerta a nuevos modelos de suscripción dentro de la app.
Por ahora, la herramienta se encuentra en desarrollo y en fase de pruebas, sin una fecha oficial de lanzamiento. Sin embargo, los especialistas coinciden en que se trata de uno de los cambios más importantes en la historia reciente de WhatsApp, que podría impactar directamente en la experiencia cotidiana de los usuarios.