WhatsApp busca cambiar las reglas y romper con Google y Apple: la medida que tomó

WhatsApp confirmó que busca un rotundo cambio de reglas para sus usuarios a la hora de lanzar una nube propia dejando atrás a Google y Apple.

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, prepara un cambio que podría modificar la forma en que millones de usuarios gestionan el almacenamiento de sus chats, fotos y videos. La novedad apunta directamente a uno de los mayores problemas actuales: la falta de espacio en los celulares.

Según se reveló, la plataforma trabaja en una nube propia para copias de seguridad, lo que implicaría dejar de depender de servicios externos como Google Drive o iCloud.

Un problema cada vez más común en WhatsApp Hasta ahora, los respaldos de WhatsApp en Android se guardan en Google Drive y en iPhone en iCloud. Sin embargo, desde que Google comenzó a contabilizar esas copias dentro del límite gratuito de 15 GB, muchos usuarios empezaron a quedarse sin espacio rápidamente, sobre todo quienes comparten gran cantidad de contenido multimedia.

Esto obliga a pagar almacenamiento adicional o directamente a resignar parte de las copias de seguridad.

La solución que evalúa WhatsApp consiste en almacenar los backups en servidores propios, algo que representaría un giro estratégico importante. La idea es ofrecer una alternativa integrada dentro de la app, con mayor control sobre los datos y sin depender de las plataformas de Google o Apple.