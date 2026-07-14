WhatsApp: cómo liberar espacio sin borrar tus conversaciones

El aviso de almacenamiento lleno suele aparecer cuando el celular ya está al límite: una foto no se descarga, un video no abre o una aplicación empieza a responder con demora. En muchos casos, WhatsApp concentra buena parte del problema por la cantidad de archivos que acumula en chats, grupos y canales.

Fotos, audios, documentos, stickers y videos quedan guardados con el uso diario y pueden ocupar varios gigabytes sin que el usuario lo advierta. Cuando el espacio disponible baja demasiado, WhatsApp puede tener dificultades para enviar o recibir contenido y solicitar una limpieza antes de continuar. Además, el cálculo que muestra la aplicación puede diferir del informado por Android o iOS, porque cada sistema clasifica y contabiliza los datos de manera distinta.

El primer paso consiste en abrir la aplicación y entrar en “Ajustes” . En Android, esa sección suele encontrarse dentro del menú de los tres puntos ubicado en la pantalla principal. En iPhone, se accede desde la pestaña inferior o la imagen del perfil, según la versión instalada. Después hay que seleccionar “Almacenamiento y datos” y entrar en “Administrar almacenamiento”. Allí aparece una barra con el espacio utilizado y una lista de conversaciones ordenadas según su peso.

La herramienta permite revisar cada chat o canal por separado, buscar una conversación específica y organizar el contenido por tamaño o antigüedad. Esta clasificación ayuda a localizar rápidamente los archivos que más memoria consumen. Los videos extensos, las imágenes reenviadas y los documentos duplicados suelen encabezar el listado. Al tocar un elemento, el usuario puede abrirlo y comprobar si necesita conservarlo antes de enviarlo a la papelera.

Para hacer una limpieza, hay que seleccionar un chat y marcar los elementos que ya no sean necesarios. WhatsApp permite elegirlos de manera individual, seleccionar varios al mismo tiempo o borrar todo el contenido multimedia de una conversación. Si existen copias repetidas, algunas versiones también ofrecen eliminarlas juntas. Los mensajes de texto y el historial pueden permanecer intactos mientras desaparecen solamente fotos, audios, videos o documentos.

Antes de confirmar, conviene revisar con atención los archivos destacados y aquellos que puedan tener valor personal o laboral. También hay que considerar que una imagen borrada dentro de WhatsApp podría continuar en la galería o en la aplicación Fotos si fue descargada previamente. En ese caso, será necesario eliminarla también desde el almacenamiento del teléfono. La recuperación posterior no siempre es posible si el contenido no quedó incluido en una copia de seguridad.

La nueva opción para limpiar cada chat

WhatsApp incorporó en 2026 un acceso más directo para administrar el peso de una conversación. En las versiones actualizadas, basta con abrir el chat, tocar el nombre del contacto o grupo y seleccionar “Administrar almacenamiento”. Desde allí se pueden localizar y borrar los archivos grandes sin eliminar el intercambio completo. La compañía también habilitó la posibilidad de vaciar únicamente el contenido multimedia y conservar los mensajes escritos.

La mejor forma de evitar una nueva saturación es controlar las descargas automáticas desde “Almacenamiento y datos”. Se puede decidir qué tipo de contenido descargar cuando el teléfono usa datos móviles, wifi o itinerancia. Desactivar los videos automáticos en grupos muy activos suele marcar una diferencia importante. Una revisión periódica, especialmente de conversaciones con mucho movimiento, permite mantener la memoria disponible y reduce el riesgo de que WhatsApp deje de funcionar con normalidad.