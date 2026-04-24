Así se ve Jack Nicholson en su cumpleaños 89 y alejado de las cámaras de Hollywood

La figura de Jack Nicholson se convirtió, con el paso de las décadas, en una especie de mito viviente que decidió alejarse de las luces de la industria para refugiarse en la paz de su hogar. Sin embargo, este miércoles el hermetismo se rompió por un motivo especial: su cumpleaños número 89 .

Su hija, Lorraine Nicholson, fue la encargada de abrir la ventana a la intimidad del actor con una fotografía que rápidamente se volvió viral, devolviéndole a la audiencia esa sonrisa pícara que parecía guardada bajo siete llaves.

Lorraine Nicholson compartió una imagen actual de su padre donde se lo ve feliz y disfrutando del festejo.

Lejos de las alfombras rojas y los rodajes extenuantes, la imagen muestra a un Jack relajado, sentado en una sala rodeada de arte, vistiendo un polo oscuro y un pantalón óxido. Se lo ve sonriente, aplaudiendo en pleno festejo, demostrando que aunque los años pasen, el carisma sigue intacto.

Lo que más llamó la atención de los internautas, sacados por la sorpresa, fue la presencia de otra gigante: Joni Mitchell. La cantante no quiso perderse el convite, sellando un encuentro de potencias artísticas que pocas veces se da en el ámbito privado.

Jack Nicholson no aparece en público y preocupa a su entorno. Foto: GTRES El actor cumplió 89 años y reapareció en las redes. Foto: GTRES

Lorraine no solo compartió el hoy, sino que también apeló a la nostalgia con una foto de archivo donde se ve al Nicholson más salvaje, con un cigarro en la mano y la impronta de quien se sabía dueño del mundo. Esta dualidad entre el joven rebelde y el hombre que hoy disfruta de su casa con tranquilidad generó una ola de mensajes de afecto en las redes. Se pudrió todo con las especulaciones sobre su salud hace un tiempo, pero esta aparición desmiente cualquier rumor de fragilidad extrema.

Jack Nicholson tiene una de las historias más sorprendentes de Hollywood. Una foto de archivo recordó la etapa más rebelde del actor, con su característica sonrisa y su estilo inconfundible. Archivo

El público agradeció el gesto de la familia de prestarles a Jack por un ratito. Nicholson demostró que no hace falta estar en cartelera para seguir siendo tendencia; basta con un par de fotos y una trayectoria inabarcable para que el mundo entero se detenga a saludar al rey de Los Ángeles.