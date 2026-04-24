Los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 25 de abril
Abril va bajando su telón, pero la agenda cultura sigue activa en estos últimos días y en esta nota te contamos diversas propuestas.
El último fin de semana de abril comenzó y en esta nota te traemos diferentes espectáculos para que puedas armar tu plan de sábado junto a amigos o familiares y vivir una noche diferente y única en Mendoza.
Viuda e Hijas
Una excantante lírica y sus dos hijas se presentan en el estudio de una abogada a escuchar las últimas voluntades del difunto. ¿Qué harías si, en una herencia, te ofrecen mucho dinero con la condición de escuchar algunas verdades ocultas.
Una herencia inesperada les cae como un rayo del cielo a una madre y sus dos hijas. Podría ser la solución a una parte de sus vidas. El problema es que hay ciertas condiciones para poder recibirlo: hablar con sinceridad descarnada. Por si fuera poco, se menciona a un cuarto heredero, que nadie conoce.
La obra cuenta con la actuación de Iliana Calabró, María Valenzuela, Nora Cárpena y Paula Morales. Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace.
Precio de entradas:
- Platea Baja: $50.000
- Palcos Bajos: $52.000
- Platea Alta: $48.000
- Palcos Altos: $49.000
- Pullman: $45.000
Lugar: Teatro Mendoza | Sala Central
Hora: 21:30
El Performer
Gonzalo Valenzuela se pone en la piel de "EL PERFORMER" un creador que, frente al público y sin máscaras, convierte su despedida en un acontecimiento tan íntimo como desafiante, desplegando un viaje emocional tan incómodo como liberador. La propuesta teatral más disruptiva de su carrera.
El destacado actor chileno realiza una brillante interpretación de alto voltaje físico y emocional; interpelando al espectador de inicio a fin. Proponiendo una experiencia brutalmente honesta y convirtiendo al escenario en el único territorio posible para manifestar absolutamente todo.
Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo clic en este enlace:
- Platea Baja - Filas 01 a 10: $36.000
- Platea Baja - Filas 11 a 18: $32.000
- Platea Baja - Filas 19 a 25: $27.000
Lugar: Cine Teatro Plaza | Sala Central
Hora: 21:00
Ángeles
En un lugar sombrío, sin luz, se desarrolla una tensa confrontación entre un cura y el monaguillo. Un Thriller que explora la compleja y oscura relación entre dos hombres, quienes se ven atrapados en una atmósfera cargada de emociones reprimidas.
Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $15.000. La obra cuenta con la actuación de Camilo Barrozo y Cristian Bustos.
Lugar: Nave Cultural | Sala 3
Hora: 21:30