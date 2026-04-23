Los espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 24 de abril

Abril se va despidiendo, pero la agenda cultural en la provincia de Mendoza tiene diversas propuestas para que puedas armar tu plan de fin de semana. En esta nota vas a poder encontrar diferentes espectáculos y elegir el que más te guste.

Una excantante lírica y sus dos hijas se presentan en el estudio de una abogada a escuchar las últimas voluntades del difunto. ¿Qué harías si, en una herencia, te ofrecen mucho dinero con la condición de escuchar algunas verdades ocultas.

Una herencia inesperada les cae como un rayo del cielo a una madre y sus dos hijas. Podría ser la solución a una parte de sus vidas. El problema es que hay ciertas condiciones para poder recibirlo: hablar con sinceridad descarnada. Por si fuera poco, se menciona a un cuarto heredero, que nadie conoce.

La obra cuenta con la actuación de Iliana Calabró, María Valenzuela, Nora Cárpena y Paula Morales. Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace

Valor entradas:

Platea Baja: $48.000

Platea Alta: $45.000

Lugar: Cine Teatro Real Municipal De San Carlos | Sala Central

Hora: 21:30

Hizo falta tanta agua

Mariano Moreno fue un revolucionario del Río de la Plata. En 1810 la revolución estalla en Buenos Aires, envolviendo a un pueblo entero en un proceso de cambio incierto. Hay quienes, como Moreno, radicalizan rápidamente sus ideas y su accionar. Hay quienes esperan que las condiciones sean adecuadas y hay quienes, como Guadalupe, observan impotentes como la vida que tenían parece alejarse cada vez más.

Las vidas de Moreno y Guadalupe se ven atravesadas por la revolución. Amor o deber, ¿Qué puede más? Los acontecimientos giran en torno a pasiones, ideales, sacrificios y enemigos mientras las aguas del río llevan lo que fue y traen lo que será.

Hizo falta tanta agua Uno de los espectáculos del viernes 24 de abril. Foto: Entrada Web.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace. La preventa se encuentra activa hasta este jueves 23 de abril con un precio de $18.000 y la entrada general tiene un valor de $20.000.

Lugar: Teatro Independencia | Sala Central

Hora: 21:00

De profesión contador

Es la historia de un contador público, que cansado de cumplir mandatos externos, se enfrenta a una gran crisis, que lo lleva a un taller de teatro. Este hecho modifica sustancialmente su biografía y su manera de afrontar su profesión, la docencia y la vida misma.

MDIA-6b7191e6 De profesión contador estará en el departamento de San Martín. Foto: Entrada Web.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace. La entrada tiene un costo de $7.000 e incluye una consumición y los menores abonan a partir de los 7 años. Las entradas CUD se encuentran disponibles en la boletería del espacio (cupo limitado).

Lugar: Faca Multiespacio | Patio Sonoro, San Martín.

Hora: 21:00.