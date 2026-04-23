¿A qué se dedica Morena Rial? El llamativo servicio que promociona en sus redes sociales

La libertad parece haberle devuelto a Morena Rial las ganas de conectar con su audiencia, aunque el camino elegido no sea precisamente el que muchos esperaban. Tras un tiempo de silencio obligado y un perfil llamativamente bajo, la hija del ex conductor de Intrusos volvió al ruedo digital con una serie de posteos que pusieron los pelos de punta a más de uno.

Sin vueltas, la joven comenzó a promocionar servicios de amarres, endulzamientos y pactos, acompañando las placas con una estética que incluye calaveras y música dedicada a San La Muerte.

Morena parece haber encontrado en las prácticas esotéricas un refugio y, por qué no, una salida laboral. No es la primera vez que se produjo lío mediático con los comentarios por sus creencias; ya en el pasado se había filtrado un video suyo en un ritual umbanda que generó un revuelo bárbaro. Ella, sacada por las acusaciones de aquella época, había intentado poner paños fríos aclarando que su devoción no era para pedir en contra de nadie, sino una elección personal que puede usarse "para el bien o para el mal".

En el pasado, Morena ya había participado de rituales umbanda, generando una fuerte división entre sus fans.

La devoción por San La Muerte no es algo nuevo en el mapa espiritual de Morena, pero que lo exhiba justo ahora, ni bien recuperó su autonomía, es lo que despertó el debate en X. La influencer insiste en que lo suyo no es "brujería" para dañar, pero el uso de iconografía tan fuerte reavivó los prejuicios de una sociedad que todavía mira de reojo estas prácticas.

morena rial La influencer se mostró nuevamente como devota de San La Muerte tras recuperar su libertad. Archivo MDZ

Entre susurros sobre su pasado reciente y la incertidumbre sobre su futuro, Morena Rial decidió redoblar la apuesta mística, demostrando que, para ella, empezar de cero implica abrazar sus creencias más profundas, por más que al resto del mundo le resulten inquietantes.