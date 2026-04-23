Daniela Celis posó muy picante para una producción de fotos que dejó poco para la imaginación y mucho para pensar: "Me siento desnuda"

La mirada del público puede ser el pedestal más alto o la celda más estrecha. Daniela Celis, quien supo capitalizar cada segundo de su exposición tras salir de la casa más famosa del país, decidió sacarse la careta en una producción de fotos que poco tiene que ver con el erotismo y mucho con la catarsis.

La influencer utilizó su alcance masivo para soltar una confesión que dejó a sus seguidores recalculando. “¡Me siento desnuda y presa de mi propia vida!”, disparó, evidenciando que el brillo de los canjes y las luces de los estudios no alcanzan para tapar una crisis de identidad galopante.

A pesar de haber conquistado metas que ella misma creía inalcanzables, Pestañela admitió que se siente bloqueada. Su paz mental se acabó por completo cuando empezó a notar que la presión por ser "éticamente correcta" para la sociedad le estaba quitando la frescura de aquella chica que siempre fue contra la corriente.

En su posteo, se preguntó con angustia por qué no puede gozar de lo que tanto le costó conseguir, señalando a la mirada ajena como una sombra que le corta el rostro a su felicidad cotidiana. Sin embargo, llamó la atención que las imágenes compartidas fueran tan fuertes: posó sentada en el piso con un fondo negro y vistiendo únicamente botas animal print.

daniela celis hot (1) Daniela cuestionó los prejuicios de la sociedad sobre lo que es "éticamente correcto" para una figura pública. Instagram @danielacelis01

El momento del descargo no parece casual. Rodeada de rumores que la vinculan con Nick Sicaro y con el runrún constante sobre su vínculo con Thiago Medina, el padre de sus hijas, Daniela puso el dedo en la llaga sobre lo que significa ser madre en el ojo del huracán mediático.