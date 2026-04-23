"Deberías leer libros": el fuerte enfrentamiento en vivo entre una famosa periodista mendocina y Gustavo Méndez

La creciente preocupación por episodios de violencia y amenazas en escuelas abrió un fuerte debate en La mañana con Moria , donde especialistas y periodistas analizaron el impacto del contexto actual en los adolescentes, cada vez más atravesados por la tecnología y la hiperconexión.

Durante la discusión, la periodista mendocina Amalia Díaz Guiñazú planteó que el fenómeno responde a un cambio profundo en la forma de vivir la adolescencia. En ese sentido, mencionó trabajos de un psiquiatra argentino y reflexionó: "Hoy la adolescencia cambió. Rojas, un psiquiatra argentino, publicó varios libros que hablan sobre el tema. Él aborda la posmodernidad, esta idea de tener todo al alcance de un botón, y de cómo se nos vino encima el mundo digital. Nadie puede salir de ahí".

Su intervención generó una reacción inmediata de Gustavo Méndez , quien la interrumpió visiblemente molesto: "Todo muy lindo con los libros, pero ya hablaste, ahora dejame a mí decir esto: no hacen nada los libros. ¿Cómo detenemos esto?". Incluso, mientras ella intentaba responder, el panelista insistió: "¿Cómo terminamos esto? ¿Cómo lo detenemos?".

Incómoda por la interrupción, la comunicadora le reclamó espacio para desarrollar su idea: "Si no me dejás terminar con mi argumento no voy a poder explicar nada". Luego, amplió su mirada y sostuvo: "Esto que pasa es un problema global generacional, no es solo en Argentina. Antes tenías tu rol en la escuela, en el barrio, en la casa, en la familia. Ahora te comunica a nivel global con todo".

Amalia Díaz Guiñazú en La mañana con Moria Todo ocurrió en La mañana con Moria. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Lejos de bajar el tono, la periodista redobló su postura y apuntó directamente contra su colega: "Y lo que mencioné son libros que deberías leer. Como periodista, deberías leer libros. Es un gran cambio de paradigma lo que vivimos hoy en día".

En medio del cruce, el doctor Guillermo Capuya sumó una mirada más clínica sobre el tema y advirtió: "Yo creo que tenemos el diagnóstico y las sintomatologías, pero por ahora no hay tratamiento. Yo creo que esto no va a parar, va a seguir creciendo y escalando".

Gustavo Méndez en La mañana con Moria 2 Amalia Díaz Guiñazú y Gustavo Méndez se sacaron chispas. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Méndez volvió a tomar la palabra para insistir en su punto: "No hace falta leer un libro de psiquiatría para entender la situación. Deben hacerlo los que cuidan de los chicos. Hoy hay graves problemas de salud mental infantil. Creo que deben comenzar a hacerse políticas de Estado para llegar a una solución. A mí me interesan las soluciones".

El intercambio cerró con otro cruce entre ambos. "Si no conocés el problema no podés tener la solución", lanzó Amalia Díaz Guiñazú. A lo que Gustavo Méndez respondió con una crítica directa: "El Estado no está haciendo, no está invirtiendo donde debería invertir".