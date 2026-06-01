¿Interna en el programa de Moria Casán? Salió a la luz la durísima discusión entre dos panelistas

El programa de Moria Casán sigue generando escándalo en el mundo de la televisión y en Intrusos revelaron detalles de una durísima pelea que ocurrió entre dos figuras que forman parte del ciclo de La One. Se trata nada más y nada menos que de Amalia Díaz Giñazú y el doctor Capuya.

Desde el programa de canal América fueron a buscar la palabra del médico quien contó los detalles de la intensa discusión : "Tenemos la misma funda, de silicona negra. Los dos teléfonos son muy parecidos, me guardé el suyo sin querer y cuando me acerqué a devolvérselo y pedirle disculpas, escuché que me dijo 'viejo choto'. Me enojé ".

"Tuvimos una discusión... A veces no es lo que digo sino como lo digo, no me gustó el tono y se lo dije. Venía un poco cargado ya del programa y bueno ", sentenció Capuya sobre la pelea que mantuvo con su compañera.

Esto no fue todo, ya que el médico reveló que no le pidió disculpas y que "espero que todo quede acá. Seguiremos compartiendo panel y será hola y chau". Naza Di Serio, otra de las integrantes habló también tras lo ocurridó y cuestionó la actitud de Amalia Díaz Giñazú.

Captura de pantalla 2026-06-01 142429 Fuerte pelea entre dos panelistas de Moria Casán. Foto: captura de video / América TV.

"Ella dijo viejo cho... con la mala suerte que él la escuchó y discutieron pero él es un caballero, jamás la maltrató", comentó la joven periodista. Gustavo Méndez por su lado dejó en claro que "ella es así, ha pasado conmigo y también me acusó pero no es real".