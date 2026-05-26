"Por favor, cortala": María Fernanda Callejón colapsó en TV y Moria Casán le cortó el rostro en un cruce violento

La actualidad de María Fernanda Callejón transita por días de intensas emociones. Luego de que la Justicia dictara una condena de cuatro meses de prisión en suspenso para su exesposo, Ricardo Diotto, por lesiones leves en grado de tentativa, la actriz asistió al programa La mañana con Moria .

Sin embargo, lo que se planificó como un espacio para repasar el dictamen judicial se transformó en un tenso debate que incluyó reproches, llanto y una firme reacción por parte de la conductora, Moria Casán. Los detalles del cruce con la lengua karateka.

La molestia de Callejón con las críticas recibidas en los medios de comunicación encendió la mecha en el estudio. Fiel a su estilo directo, Moria Casán no dudó en marcarle la cancha a su invitada debido a sus constantes quejas. “¡Por favor Fernanda! Ayer te dimos todo un programa de tele para que hables con tu abogado y estés contenta pero vos te metés en unos jardines para explicar lo que te pasa que son poco entendible . Dejá de pensar en qué piensa la gente o la prensa, teflonate” , lanzó la animadora con evidente fastidio.

Moria Casán mantuvo una postura muy firme al exigirle a su invitada que mantenga la calma frente a las críticas mediáticas.

Aunque la actriz intentó justificarse argumentando que “los periodistas no pueden desinformar ni minimizar un fallo”, la conductora se mostró inflexible: “Otra vez con los periodistas, por favor cortala. Qué te importa lo que digan, tenés que teflonarte Fernanda. Decís que no estás preparada para hablar pero hace 6 meses que estás exponiendo tu vida”.

portada moria casan fernanda callejon María Fernanda Callejón lloró en el ciclo televisivo de Moria Casán tras conocerse la condena en suspenso para su exesposo. Captura Eltrece

La confrontación sumó un elemento extra cuando la panelista Nazarena Di Serio intentó leer un mensaje aclaratorio enviado por el propio Diotto. Callejón buscó impedir la lectura, ganándose una nueva reprimenda de Casán: “Me lo manda para mí, no podés decir qué se dice y qué no. La conductora del programa soy yo”.

Tras admitir que había malinterpretado la situación, Callejón rompió en un llanto inconsolable. Frente a sus lágrimas, Moria ensayó un crudo diagnóstico sobre su estado actual: “Tenés una ira contenida, no podés manejar lo que la gente piensa. Estás en un torbellino que empezás a hablar cosas que no se te entienden”.

_moria casan fernanda callejon El abogado defensor acompañó a la actriz durante la anterior emisión y buscó asesorarla en los momentos de mayor nerviosismo. Captura Eltrece

En un momento de completa vulnerabilidad, Callejón miró fijo a la cámara para enviarle un mensaje directo al padre de su hija: “Esto es lo que vos hacés. Lo lograste, estás contento”. Finalmente, ante la mirada de todos, la conductora le sugirió retirarse del piso para recomponerse: “Andate al camarin con el doctor y calmate un poco”.