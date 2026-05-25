María Fernanda Callejón acusó a Ricky Diotto de abuso y dejó en shock a todos al contar los detalles
La panelista de El Trece decidió relatar el fuerte momento que vivió con su expareja y dejó sorprendida a Moria Casán
Ricky Diotto finalmente fue condenado a cuatro meses de prisión en suspenso, tras ser acusado y denunciado por violencia de género contra María Fernanda Callejón. En el programa de Moria Casán habló al respecto y contó cómo fue el duro episodio que vivió.
En una charla íntima con la conductora de El Trece, Callejón subrayó que "cuando dejan de controlarte a vos, lo hacen a través de los hijos, otra cosa de la cual nadie está enterado y hay que informarse".
Respecto a la acusación de abuso por parte de Ricky Diotto, la panelista comentó que "el habitáculo del Hospital Austral era chiquito. Estaba mi hija, que me dice que le agarre la mano, y el padre estaba cerca de la puerta. También había una pediatra y él pasa por al lado mío y me toca ahí, como diciendo ‘esto es mío’. Lo hizo en presencia de nuestra hija y de la pediatra, pero lo hizo por atrás".
El fuerte relato de María Fernanda Callejón sobre la situación de abuso que vivió con Ricky Diotto
"Solté a Giovanna y empecé a decirle: ‘¿Qué hiciste?’. ¡Fue tremendo! Salgo y le digo ‘andate’. Y apenas, por primera vez en años, me dice ‘perdón’", comentó sobre el dramático momento que vivió años atrás.
También aclaró que "cuando me dice perdón, le digo: ‘¿qué dijiste?’. ‘Perdón’. Yo quedé temblando. Nosotros estábamos separados y con un divorcio muy conflictivo". Esta información dejó sin palabras a Moria Casán.