El Chaqueño Palavecino se tentó en vivo mientras hablaban de la obra SEX: "Me estoy entusiasmando"

Durante la emisión de este domingo de Almorzando con Juana , el espectáculo SEX volvió a quedar en el centro de la conversación luego de que Cande Molfese y Valeria Archimó compartieran detalles sobre la experiencia que propone la obra creada por José María Muscari.

Todo comenzó cuando Molfese contó que había asistido más de una vez al espectáculo y destacó el ambiente que se genera en cada función. "Me parece como que es algo muy performático, y yo he ido más de una vez. Ahora una amiga cumplió 40 y fuimos todas, y fue un planazo, me parece que es un lindo plan", comentó la actriz durante la mesa.

A partir de ahí, Archimó profundizó sobre algunas de las nuevas propuestas que tiene el show y habló sin filtros sobre determinados espacios interactivos. "Pero viste que siempre tenés algo nuevo. Ahora hay dos cuartos: está la zona roja y el cuarto oscuro. Qué bueno que lo podemos hablar, porque la gente a veces tiene un poco de prurito", expresó Valeria, al tiempo que remarcó que muchas personas todavía asocian automáticamente el nombre de la obra con situaciones incómodas.

Mientras escuchaba atentamente la charla, el Chaqueño Palavecino intervino con humor y lanzó: "Yo no podría ir... ¡Tengo tanta ropa!" . La ocurrencia generó risas en la mesa y dio pie a que Archimó explicara cómo funcionan esos espacios especiales dentro del espectáculo.

Esto fue lo que dijo el Chaqueño Palavecino en Almorzando con Juana sobre la obra SEX

Al Chaqueño Palavecino Se Le Despertó La Curiosidad Por SEX

"O sea, vamos hasta donde la gente quiere. El que quiere y se anima, por ejemplo, que va a la zona roja o al cuarto oscuro, que son dos lugares a los que algunos solo pueden acceder comprando un upgrade, hay un momento donde hay una experiencia y hay un poco todos con todos. El que se prende, sí, el que no, no", detalló la artista sobre la dinámica que propone el show.

"Somos todos artistas, ¿qué va a pasar más que divertirte y pasarla bien? Los cuadros musicales son excelentes", añadió la bailarina.

"¿Se da o no se da ahí? Me estoy entusiasmando. Después contame un poquito más", quiso saber el Chaqueño, y Valeria Archimó aprovechó para invitarlo en vivo: "Vení hoy, tenemos función. Hoy domingo 24 tenemos función a las 21 horas".