Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata con una emotiva publicación en redes

Elba Marcovecchio fue el último gran amor de Jorge Lanata, quien tristemente falleció el 30 de diciembre del 2024 en el Hospital Italiano. La abogada sorprendió a sus seguidores y también los emocionó con una nueva publicación dedicada al periodista.

"Llevo tu corazón conmigo (lo llevo en mi corazón) nunca estoy sin él. A donde quiera que voy, tú vas, mi amor; y lo que sea que yo haga, es obra tuya, mi cielo", comenzó escribiendo Marcovecchio junto a una imagen con Jorge Lanata.

Luego, agregó: "No temo a ningún destino, porque tú eres mi destino. No quiero ningún mundo, porque tú eres mi mundo, mi cielo. Aquí está el secreto más profundo que nadie conoce (aquí está la raíz de la raíz y el brote del brote,y el cielo del cielo de un árbol llamado vida; que crece más de lo que el alma espera o la mente oculta)".

La publicación de Elba Marcovecchio para recordar a Jorge Lanata Elba Marcovecchio El mensaje de Elba Marcovecchio. Foto: Instagram / @elbitamarcovecchio.

"Es la maravilla que mantiene las estrellas separadas.Llevo tu corazón conmigo (lo llevo en mi corazón)". Del poema "I carry your heart with me" del poeta E.E. Cummings y de quienes recuerdan el final de “In her shoes”. Una poesía de las vidas que permanecerán juntas. Una poesía sobre el amor", cerró la abogada.