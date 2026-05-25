Qué oculta Nicole Neumann en la intimidad para evitar arruinar la pasión con su pareja

oDurante su paso por el programa Las Chicas de la Culpa , Nicole Neumann sorprendió al hablar de una intimidad muy particular. Todo comenzó cuando Connie Ballarini le consulto a la modelo si "no tiene problemas de ir al baño con la puerta abierta".

"No, definitivamente no chicas. Creo que ninguna pareja mía, ni el padre de mis hijas que estuvimos 11 años, tres cesáreas, las pibas recién paridas, no se han enterado que yo directamente no voy al baño" , confesó la invitada.

"¿Lo echás de la casa?", preguntó Ballarini. "Más o menos, sí", respondió Nicole, dando a entender que siempre buscó la manera de preservar ese momento de absoluta privacidad.

La charla siguió subiendo de tono humorístico cuando Malena Guinzburg le preguntó si durante sus embarazos había tenido algún episodio incómodo. Pero Neumann mantuvo firme su postura: "No, no importa. Me caigo desmayada, pero no se me escapa nada, chicas".

Nicole Neumann en Las chicas de la culpa La modelo estuvo como invitada a Las Chicas de la Culpa. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

"Para mí es mata erotismo total, a mí como me lo mata a mí, yo siento que se lo mato al otro y no quiero entrar en esa. Siento que hay cosas que hay que guardárselas", aseguró la invitada.

Incluso contó que esa incomodidad también aparece durante los viajes en pareja y que suele idear estrategias para evitar situaciones incómodas. "No tenés ganas de bajar a desayunar. Buscá tu café, o si no bajo yo, digo: 'Che, voy a dar una vuelta, me voy al gimnasio', no sé y buscamos algo alternativo por ahí. Es un temón. De hecho, el primer viaje con el primer novio, que encima no tenés tanta confianza, me es un recontra tema el baño, lo padezco", afirmó Nicole Neumann.