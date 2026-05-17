Nicole Neumann llevó una prenda bien al cuerpo y aseguran que vuelve en el 2026
En medio del frío, Nicole Neumann demostró que los jeans skinny siguen vigentes con un look infalible y fácil de recrear.
En las últimas horas, mientras el frío comienza a instalarse en la Argentina y la gente se pone a desempolvar sus camperas más gruesas, Nicole Neumann mostró un conjunto ideal para la temporada.
La elección de prendas se centró en una dupla que nunca falla pero que Nicole supo actualizar con un toque moderno. Lució un blazer oversize en tono camel que envolvía su figura como un abrazo, y una camisa celeste que asomaba por debajo con sutileza.
En la parte inferior, Nicole optó por unos jeans skinny azul oscuro (sí, los skinny, que algunos daban por muertos) y le recordó al mundo que las piernas ajustadas nunca pasan de moda cuando se usan con criterio.
El calzado, como no podía ser de otra manera, fue una pieza fundamental del estilismo y Nicole eligió unas botinetas de cuero color chocolate con plataforma, un accesorio que se impone en este 2026 como el rey indiscutido del calzado invernal.
Para los detalles finales, Nicole optó por unos anillos dorados que brillaban apenas bajo la luz y un collar con piedra verde.