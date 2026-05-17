Cómo combatir el frío de manera sostenible y sin gastar de más

Pequeños cambios ayudan a conservar el calor en casa, reducir el consumo y atravesar el frío sin gastar de más.

Combatir el frío en Mendoza de manera sostenible implica conservar el calor del hogar con soluciones simples y económicas, como mejorar el aislamiento, aprovechar el sol, usar materiales naturales y reducir el consumo energético sin perder confort.

Con el frío, muchas familias buscan maneras de calefaccionar el hogar sin aumentar demasiado las facturas. Existen alternativas simples, económicas y sostenibles que permiten conservar el calor, mejorar el confort y reducir el consumo energético. Desde aislar puertas hasta aprovechar el sol, pequeños hábitos pueden marcar una gran diferencia.

INFO Como combatir el frio de manera sostenible No siempre hace falta subir la temperatura para evitar el frío. Mantener los ambientes entre 21 °C y 22 °C suele ser suficiente. Créditos: Mario Simonovich.

Aislar bien la casa: el primer ahorro Gran parte del calor se pierde por puertas, ventanas y rendijas. Colocar burletes, cortinas gruesas y alfombras ayuda a mantener la temperatura interior estable sin depender tanto de estufas o calefactores. También conviene cerrar ambientes que no se usan y evitar corrientes de aire durante la noche.

Aprovechar el sol y los materiales naturales Durante el día, abrir cortinas y persianas en las ventanas donde entra el sol permite calefaccionar naturalmente los ambientes. Por la noche, cerrarlas ayuda a conservar ese calor acumulado. Materiales como madera, mantas de lana, tejidos gruesos y textiles térmicos generan una sensación más cálida sin necesidad de aumentar el consumo eléctrico o de gas.

Embed - Cómo ahorrar energía de manera sostenible en casa