Arquitectura sostenible: la casa circular que parece salida del futuro

Una arquitecta mexicana construyó la casa del futuro en un valle aislado y es increíble. La casa se alimenta sola.

Una casa del futuro: se alimenta y está en México. La arquitecta Fernanda Canales la construyó en un valle aislado a tres horas de Ciudad de México, rodeado de montañas y un volcán. Genera su propia electricidad, acumula el agua de lluvia y está hecha con tierra local mezclada con hormigón.

Cómo funciona esta casa que desafía la arquitectura tradicional El diseño parte de un patio circular central. La vivienda rodea ese patio con una forma curva que permite ver el paisaje en 360 grados al recorrerla. De día, los ventanales abren el interior hacia la montaña y el volcán. De noche, la atención gira hacia el patio interior. La arquitecta la definió como un reloj solar que registra el paso del tiempo.

casa El proyecto tiene tres volúmenes separados. El primero es la casa principal circular. El segundo es un estudio con habitación para invitados. El tercero es un bloque rectangular con dormitorios extra, almacenamiento y servicios. Esa división responde a la forma del terreno y protege la vegetación existente sin alterar el entorno natural.

casa 3 El color del edificio imita la tierra del valle. Se usó tierra local mezclada con hormigón para lograr un tono que se funde con el paisaje. La construcción de una sola planta mantiene el perfil bajo y no interrumpe las vistas. El resultado visual es el de un volumen que siempre estuvo ahí, como si fuera parte del terreno.

casa 2 La casa fue diseñada para dos familias. Su distribución en volúmenes independientes permite habitarla de formas distintas: en grupo, en pareja, con amigos o en soledad. Cada espacio tiene autonomía sin perder la conexión con el conjunto. Es, en términos prácticos, varias casas dentro de una sola estructura.