Para qué sirve colgar canela en casa y cuándo conviene hacerlo

Colgar ramas de canela en el balcón es un truco casero que se volvió cada vez más popular. Aunque muchos la asocian solo con la cocina, esta especia también tiene usos prácticos en el hogar. En especial, se la empezó a usar en espacios exteriores por su aroma intenso y sus posibles beneficios.

Uno de los principales motivos es que su olor actúa como un repelente suave. Las ramas de canela ayudan a ahuyentar algunas aves, como las palomas, que suelen posarse o hacer nidos en balcones. De esta manera, el espacio se mantiene más limpio y con menos molestias.

Además, también puede contribuir a alejar ciertos insectos. Aunque no es un método infalible, su fragancia resulta poco atractiva para algunos bichos. Por eso, muchas personas la combinan con hábitos básicos como no dejar restos de comida o limpiar con frecuencia el lugar.

Otro beneficio es el efecto aromático. La canela desprende un perfume cálido y agradable que ayuda a mejorar el ambiente del balcón. Es una alternativa simple para aromatizar sin usar productos químicos ni aerosoles, algo valorado por quienes buscan opciones más naturales.

Qué simboliza la canela, según el Feng Shui

Más allá de lo práctico, también existe un costado simbólico. En tradiciones como el Feng Shui, la canela se asocia con la protección del hogar, la abundancia y la limpieza energética. Por eso, algunas personas la cuelgan como un gesto para atraer armonía.

En cuanto al momento ideal, suele recomendarse colocar las ramas después de limpiar el balcón o al inicio de un nuevo mes. También es más útil en épocas de calor, como primavera y verano, cuando las aves buscan más lugares para instalarse.