Lengua de suegra: para qué sirve poner tapitas de botella en la maceta

En los últimos años, los trucos caseros de jardinería ganaron popularidad por su simpleza y bajo costo. Uno de los más comentados es el uso de tapitas de botella en la maceta de la lengua de suegra , una planta muy elegida por su resistencia. Aunque parece un detalle menor, este recurso está vinculado con un aspecto clave de su cuidado: evitar el exceso de agua.

La lengua de suegra, también conocida como sansevieria , tolera bien la falta de riego, pero sufre cuando el sustrato queda encharcado. El exceso de humedad puede provocar la pudrición de las raíces, uno de los problemas más comunes en esta especie. Por eso, cualquier método que mejore el drenaje puede resultar útil para mantenerla sana.

En este contexto, las tapitas cumplen una función sencilla pero efectiva. Colocadas en el fondo de la maceta, generan pequeños espacios que permiten que el agua circule mejor. De esta forma, ayudan a evitar que el líquido se acumule y quede retenido en la base.

El truco con tapitas de botella para la maceta de la lengua de suegra.

Este mejor drenaje también protege directamente a las raíces. Al reducir la humedad constante, disminuye el riesgo de que se pudran o se desarrollen hongos. Es una solución práctica, sobre todo en macetas que no tienen un sistema de drenaje óptimo o suficiente.

Otro punto a favor es que se trata de una alternativa económica y sustentable. Reutilizar tapitas de plástico evita desechar residuos y permite resolver un problema común sin gastar dinero. En línea con otras prácticas de jardinería ecológica, este tipo de soluciones caseras busca aprovechar materiales cotidianos.

Cómo aplicar este sencillo truco en la lengua de suegra

Aplicar este truco es muy simple. Solo hay que juntar tapitas limpias, colocarlas en la base de la maceta y luego agregar el sustrato. Es importante no tapar los agujeros de drenaje y mantener un riego moderado, ya que ningún método reemplaza los cuidados básicos de la planta.

De todos modos, no es una técnica obligatoria. Puede ser útil en ciertos casos, pero no sustituye un buen sustrato ni una correcta frecuencia de riego. La clave sigue siendo observar la planta y evitar el exceso de agua, que es el principal enemigo de la lengua de suegra.