Sansevieria: por qué recomiendan enterrar cáscara de limón en esta planta

La sansevieria , o lengua de suegra , es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y fácil cuidado. En los últimos meses, se volvió viral un truco casero que propone enterrar cáscaras de limón en la maceta. Aunque suena simple, detrás hay una explicación que tiene que ver con el suelo y los nutrientes.

Esta planta se adapta bien a distintos ambientes y necesita pocos cuidados. Puede crecer con poca agua y en espacios con luz indirecta, lo que la convierte en una de las favoritas para quienes recién empiezan en jardinería. Justamente por eso, muchos buscan métodos caseros para potenciar su crecimiento sin complicarse.

El uso de cáscara de limón se vincula con sus propiedades naturales. El limón contiene compuestos ácidos que pueden modificar levemente el pH del suelo. En algunos casos, esto favorece la absorción de ciertos nutrientes por parte de la planta, algo clave para su desarrollo saludable.

Además, la cáscara puede aportar materia orgánica al sustrato. Al descomponerse, libera pequeñas cantidades de nutrientes que ayudan a enriquecer la tierra. Este tipo de soluciones caseras se usan con frecuencia en jardinería doméstica, como también ocurre con restos de banana u otros desechos orgánicos.

Cáscara de limón en sansevieria: para qué sirve

Otro punto a favor es su posible efecto como repelente natural. Algunos componentes del limón tienen propiedades antimicrobianas, lo que podría ayudar a reducir la presencia de hongos o bacterias en el suelo. Sin embargo, este efecto no reemplaza a productos específicos si hay plagas o enfermedades.

De todos modos, los expertos advierten que no hay que exagerar con estos métodos. El exceso de acidez puede dañar las raíces o alterar demasiado el equilibrio del sustrato. Por eso, recomiendan usar pequeñas cantidades y observar cómo responde la planta.

Enterrar cáscara de limón puede ser un complemento útil, pero no es una solución mágica. La clave sigue siendo mantener buenos cuidados básicos: riego moderado, luz adecuada y un sustrato en buen estado. Con eso, la lengua de suegra puede crecer fuerte y saludable sin mayores complicaciones.