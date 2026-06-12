Las camisetas con mejor diseño del Mundial, según la inteligencia artificial

Las camisetas más llamativas del Mundial 2026 fueron analizadas por expertos y por inteligencia artificial.

Las camisetas del Mundial 2026 ya empiezan a generar debate entre los fanáticos, y un ranking publicado por The Athletic, medio del grupo The New York Times, puso en el centro de la escena a las equipaciones titulares más destacadas del torneo. Según el periodista Nick Miller, Ghana lidera el listado gracias a un diseño innovador que combina tradición y modernidad.

El ranking internacional que eligió a las mejores Las primeras 10 elegidas por el medio ubica a Ghana en el primer puesto, seguida por Brasil e Inglaterra, que completan el podio. También aparecen selecciones como Alemania, Marruecos, España y Bélgica, entre otras, con diseños que fueron valorados por su estética, identidad y combinación de colores.

El ranking completo incluye a Ghana, Brasil, Inglaterra, Alemania, Marruecos, Arabia Saudita, España, Australia, Bélgica y Cabo Verde, esta última como una de las grandes sorpresas por su propuesta visual.

Selección de Ghana Un medio especializado eligió el diseño de la camiseta de Ghana. Foto: @GhanaBlackstars Qué camisetas elige la inteligencia artificial A partir del análisis de variables como contraste cromático, armonía visual, originalidad del diseño e identidad cultural, la inteligencia artificial identifica las camisetas con mayor impacto estético dentro del Mundial. Este enfoque permite evaluar de manera más objetiva la combinación de colores, patrones y coherencia visual de cada equipación.

En líneas generales, la selección de la IA coincide en gran parte con el ranking elaborado por The New York Times, ya que también destaca a varias de las selecciones mejor posicionadas. Sin embargo, introduce una diferencia clave: ubica a Alemania en el primer puesto, seguida por Brasil, Japón, Francia y Marruecos, priorizando el equilibrio entre tradición e innovación y el impacto visual de cada diseño.