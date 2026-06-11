Netflix tiene una de las mejores películas argentinas para disfrutar durante el fin de semana largo: un clásico imperdible.

Entre todas las propuestas que tiene Netflix para el fin de semana largo, hay una película argentina que todos deben ver o volver a ver: Nueve reinas. A más de dos décadas de su estreno, el clásico dirigido por Fabián Bielinsky sigue siendo una de las producciones más destacas en la historia del cine nacional.

La historia ya es conocida por gran parte del público. Todo comienza cuando Marcos, un experimentado estafador, conoce a Juan, un joven que recién da sus primeros pasos en ese mundo. A lo largo de una intensa jornada en Buenos Aires, ambos se ven involucrados en una operación que promete cambiarles la vida. Sin embargo, nada es lo que parece y la trama mantiene la tensión hasta el último minuto, con uno de los finales más sorprendentes y recordados del cine argentino.

Nueve reinas ganó más de 20 premios Foto: Archivo Nueve reinas es considerada una de las películas más importantes de la historia del cine argentino. Foto: Archivo Un clásico que sigue vigente Además de las destacadas actuaciones de Ricardo Darín y Gastón Pauls, la película recibió elogios por su guion, su ritmo narrativo y la forma en que retrata distintos aspectos de la sociedad argentina. Estos elementos la convirtieron en una de las producciones más reconocidas del cine nacional.

Con el paso de los años, Nueve reinas se consolidó como una obra de culto y una referencia obligada para quienes buscan descubrir las mejores películas argentinas. Además, según señalan algunos portales especializados, no faltaría mucho para que abandone el catálogo de Netflix, por lo que este fin de semana largo puede ser una buena oportunidad para verla o volver a disfrutarla.