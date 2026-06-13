Tiene el procesador más rápido del mercado y pantalla infinita: el celular que Walmart puso a precio de regalo

El Nubia Z70 Ultra, equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite y una pantalla limpia sin perforaciones está en oferta y te contamos cómo traerlo a Argentina.

Walmart rebajó al máximo un celular con un potente procesador que garantiza fluidez y máximo rendimiento. El Nubia Z70 Ultra es una de las últimas oportunidades publicadas por el supermercado en su página web y es una excelente decisión para comprar en 2026 porque tiene un excelente nivel tecnológico.

En la página del supermercado, el celular está publicado por solo $9999 pesos mexicanos y se puede pagar hasta en 6 cuotas sin interés con diferentes tarjetas. Además cuenta con un beneficio de entrega rápida y devolución gratuita dentro de los 30 días de recibido.

El chip Snapdragon 8 Elite procesa tareas pesadas e inteligencia artificial sin despeinarse. El mismo tendrá vigencia durante los próximos años por lo que no tendrás que preocuparte por renovarlo dentro de poco.

Nubia Z70 ultra 1 El celular de oferta en Walmart. Nubia A su vez, la pantalla “limpia” no tiene perforaciones o islas dinámicas. Por eso, su visualización en pantalla es completa y es un factor diferencial dentro del mercado. También destacada por su batería de larga duración que garantiza la autonomía total incluso bajo un uso muy exigente.

Cómo comprar desde Argentina en Walmart México El Nubia Z70 Ultra funciona correctamente en Argentina. Sin embargo, comprarlo en Walmart desde México puede ser todo un desafío.