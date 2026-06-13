Secretos y misterio: el film de suspenso en Netflix perfecto para el sábado

Una pareja se muda a su casa ideal en un pueblo aislado, pero una violenta invasión doméstica desata una red de secretos. Disponible en Netflix.

Netflix se mantiene como el líder indiscutible del entretenimiento en los hogares de todo el mundo. Su estrategia principal consiste en renovar constantemente su catálogo con producciones originales de diversos géneros para captar la atención de diferentes audiencias. Entre sus apuestas más recurrentes e importantes se encuentran los thrillers psicológicos.

La película Intrusión(título original: Intrusion) es un claro ejemplo de este tipo de producciones que buscan cautivar al espectador desde el primer minuto. Estrenada en septiembre de 2021, la cinta pertenece al género de suspenso y thriller psicológico, y cuenta con una duración de 92 minutos. La dirección estuvo a cargo de Adam Salky, mientras que el guion fue escrito por Chris Sparling.

El argumento central de la historia sigue de cerca a Meera y Henry, un matrimonio que decide mudarse a una espectacular y moderna casa diseñada por el propio esposo. La vivienda se encuentra ubicada en un pequeño y apartado pueblo de Nuevo México, un lugar ideal para buscar tranquilidad. Sin embargo, la paz dura muy poco para la pareja. Una noche, su hogar es blanco de una violenta y misteriosa invasión doméstica que los deja profundamente traumatizados.

netflix NETFLIX A partir de ese quiebre, la trama da un giro y se enfoca en las secuelas psicológicas que sufre la protagonista femenina. Meera, traumatizada por el asalto y desconfiada por la falta de respuestas de las autoridades locales, decide comenzar una investigación por su propia cuenta. Mientras indaga en los detalles del ataque y en la identidad de los sospechosos, empieza a descubrir pistas incómodas. Poco a poco, la mujer se da cuenta de que el peligro real no venía del exterior, sino que podría estar mucho más cerca de lo que imagina.

El reparto principal está encabezado por la actriz Freida Pinto y Logan Marshall-Green. También está Robert John Burke, Megan Elisabeth Kelly y Clint Obenchain.