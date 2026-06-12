Disponible en Netflix: la serie de misterio que no se puede dejar de maratonear

La mítica serie policial que es furor en Netflix. Doce temporadas llenas de enigma, ciencia y una dupla central inolvidable.

El catálogo de Netflix se renueva constantemente con producciones originales, pero también resguarda clásicos que vale la pena redescubrir. Entre sus incorporaciones más recientes, una atrapante serie de misterio se posiciona como la opción ideal para maratonear el fin de semana.

Se trata de Bones, la legendaria serie de investigación criminal y drama forense que sigue los pasos de la antropóloga Temperance Brennan. Con una personalidad analítica y distante al mejor estilo Dr. House, la científica hace equipo con el carismático agente del FBI Seeley Booth para resolver los casos más complejos de asesinato.

Netflix: por qué es la mejor opción para el fin de semana Esta producción es una joya imperdible para los fanáticos del género. A diferencia de los policiales tradicionales oscuros y densos, el gran atractivo de la trama radica en la complicidad de la dupla central y en el carisma de los científicos que los acompañan en cada caso.